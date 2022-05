Título de Utilidade Pública à Associação de proteção aos animais de W. Braz é apresentado na Alep

O deputado Luiz Claudio Romanelli (PSD) apresentou projeto de lei 121/2022, na Assembleia Legislativa do Paraná, que concede o título de Utilidade Pública à Associação pela Paz Aníbal Andraus de Wenceslau Braz. O projeto foi lido em plenário na sessão de segunda-feira (04) e segue para análise das Comissões permanentes da Casa de Leis. Com a concessão do título, a Associação poderá firmar e receber recursos de órgãos públicos e privados.

A Associação pela Paz Aníbal Andraus, segundo a justificativa do deputado, foi fundada em janeiro de 2017 por um grupo de pessoas com o objetivo comum da proteção aos animais. "A Associação realiza ações para estimular o amor e o respeito, divulgar as leis que protegem, além promover campanhas educativas e orientar a população quanto ao respeito e cuidado com os animais".

"Além disso, propõe fiscalizar o cumprimento da legislação protetiva, ingressando com ações quando necessário, dar assistência médico-veterinária aos animais pertencentes à população de baixa renda, inclusive controlando a população animal através de métodos contraceptivos e criar e manter abrigos para recolhimento e tratamento de animais abandonados", completa.

A Associação não tem fins lucrativos e se mantém com a arrecadação de rifas, bingos, vendas de sushi, pudins, feijoadas e sabão líquido, por eles mesmo confeccionados. "Sempre que possível, a Associação realiza feirinhas de doação responsável de filhotes de cães e gatos na praça da Igreja Matriz da cidade".