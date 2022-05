Wenceslau Braz concluí obra de pavimentação no bairro Bela Vista

Nesta quarta-feira (04), a prefeitura municipal de Wenceslau Braz anunciou a conclusão de mais uma obra.

No bairro Bela Vista existia somente a pavimentação primária com cascalho, sem rede de drenagem de água pluvial e sem calçadas, agora, o local possui uma ampla estrutura de acessibilidade, visando melhorar cada vez mais a qualidade vida da população.

O objetivo principal do novo espaço com acessibilidade é possibilitar o acesso de pessoas com deficiência a qualquer lugar, de forma segura e autônoma.

As pessoas com mobilidade reduzida precisam ter condições de circular tranquilamente pela cidade ou por qualquer outro local. Por isso, as calçadas com acessibilidade são fundamentais para esse deslocamento, garantindo o direito de circulação. “Mais uma obra concluída em nossa cidade que vai beneficiar ainda mais nossos brazenses. Esse é só mais um dos diversos trabalhos que nossa equipe vem realizando, sempre pensando em melhorar o espaço em que vivemos”, comenta Atahyde Ferreira, o Taidinho.

Ainda nesta semana o deputado Cobra Repórter esteve no município juntamente com o prefeito Taidinho para anunciar recursos para a aquisição de um caminhão no valor de R$ 500 mil e também destinar R$ 250 mil para a Saúde pública através de uma parceria com a deputada federal Aline Sleutjes.