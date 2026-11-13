Publicidade

Assembleia repassa R$ 5 milhões para a reconstrução dos danos causados pelo tornado que atingiu Maringá

Recursos são do Fundo Especial da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná (FEMALEP). A transferência foi articulada pela bancada de Maringá

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO COM ALEP
13/11/2026 às 16h29
Assembleia repassa R$ 5 milhões para a reconstrução dos danos causados pelo tornado que atingiu Maringá
Foto: Rafael Macri/PMM

DA REDAÇÃO/ALEP - FOLHA EXTRA

A Assembleia Legislativa repassou, na quinta-feira (12), R$ 5 milhões para auxiliar na reconstrução dos danos causados pelo tornado que atingiu a cidade de Maringá no dia 2 de novembro. O anúncio foi feito pela segunda-secretária da Assembleia, deputada estadual Maria Victoria (PP).

A medida foi articulada pela deputada em conjunto com os deputados estaduais Delegado Jacovós (PL), Do Carmo (Podemos), Adriano José (PSD) e Evandro Araújo (PSD). Na quarta-feira, o Governo do Estado publicou o decreto (15.753/2026) homologando a situação de emergência em Maringá que permitiu o repasse.

“Assim que houve a publicação do documento, fizemos a transferência de R$ 5 milhões do Fundo Especial da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná (FEMALEP). O recurso será utilizado pela Prefeitura e pela Defesa Civil na aquisição de materiais e equipamentos necessários para a reconstrução das áreas atingidas”, afirmou Maria Victoria. 

“Essa é uma conquista importante do trabalho conjunto que iniciamos logo nas primeiras horas após o tornado. Agradeço o apoio do governador Ratinho Júnior, do nosso presidente, Alexandre Curi e da bancada de Maringá”, acrescentou.

União

A deputada também destacou a união da Prefeitura, Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, Exército, empresas locais e de voluntários da cidade na mobilização para enfrentar os estragos.

“Esse trabalho liderado pelo prefeito Silvio Barros está permitindo acelerar as respostas que Maringá precisa”, ressaltou Maria Victoria.

Compromisso

Ao lembrar que eventos climáticos extremos são recorrentes no estado, o presidente da Casa, deputado Alexandre Curi (Republicanos), reforçou o compromisso do Legislativo com as comunidades afetadas. “Infelizmente, o Paraná frequentemente tem esses acontecimentos climáticos. A Assembleia do Paraná, assim como foi solidária ao município de Rio Bonito do Iguaçu, não podia ser diferente neste momento de dificuldade”, afirmou Curi.

“Em momentos como esse, a prioridade é dar uma resposta rápida e concreta às famílias atingidas. A Assembleia Legislativa tem feito um trabalho de responsabilidade com os recursos públicos, o que também nos permite contribuir em situações de emergência. Esses R$ 5 milhões vão reforçar os esforços de reconstrução de Maringá, somando-se ao trabalho do Governo do Estado, da Prefeitura e das equipes mobilizadas. É uma união de esforços para ajudar a cidade a superar os estragos e retomar a normalidade”, destacou o deputado Gugu Bueno, primeiro-secretário da Assembleia Legislativa do Paraná.

Tornado

O tornado que atingiu Maringá na madrugada de 2 de novembro foi classificado pelo Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) como categoria F2, com ventos estimados entre 180 km/h e 250 km/h.

O fenômeno provocou destelhamentos, quedas de árvores e postes, danos a residências, estabelecimentos comerciais e prédios públicos, além de interrupções no fornecimento de energia elétrica e em serviços essenciais.

Desde a ocorrência, equipes da Prefeitura, da Defesa Civil, do Corpo de Bombeiros e de outros órgãos estaduais estão mobilizadas no atendimento à população e na recuperação da infraestrutura urbana.

Atualização

Segundo a última atualização da Prefeitura de Maringá, 1.015 telhas já foram entregues a 82 famílias atingidas pelo tornado. As 21 residências que ficaram totalmente destelhadas já receberam atendimento, incluindo cestas básicas, mantas, kits de higiene e limpeza, além de apoio psicossocial.

Na limpeza urbana, 1.622 árvores caídas foram contabilizadas, e as equipes seguem trabalhando na retirada dos resíduos. Nesta quarta-feira (11), os serviços avançaram por cinco bairros e regiões da cidade.

A Copel informou que o fornecimento de energia foi restabelecido em toda a rede atingida. Famílias com postes padrão danificados podem solicitar a substituição gratuita pelo telefone 156 da Prefeitura.

Deputada Maria Victoria (PP). Foto: Valdir Amaral/Alep
TURSIMO Há 1 dia

Deputada Maria Victoria (PP) propõe criação da Rota das Águas Termais para impulsionar turismo e economia

Projeto de lei 838/2026 busca integrar destinos turísticos de 16 municípios, atrair investimentos e gerar empregos em diferentes regiões do Estado

 Entre os seis órgãos da esfera estadual paranaense avaliados pelo PNTP, apenas a Assembleia Legislativa atingiu a marca dos 100%. Foto: Pedro de Oliveira/Alep
ASSEMBLEIA Há 2 dias

Assembleia Legislativa do Paraná é o único Poder do Estado com 100% de transparência

Casa de Leis fica à frente dos demais cinco órgãos paranaenses avaliados pelo Programa Nacional de Transparência Pública

 Foto: Orlando Kissner/Alep
ASSEMBLEIA Há 3 dias

Audiência pública debate clima, segurança jurídica, biodiversidade e agricultura familiar na nova lei ambiental do Paraná

Encontro na Assembleia, proposto pelo deputado Goura (PDT), reuniu pesquisadores, entidades e parlamentares para ouvir a sociedade sobre o PL 80/2026

 Foto: Orlando Kissner/Alep
ASSEMBLEIA Há 4 dias

Assembleia Legislativa aprova Estatuto da Pessoa com Doença Rara no Paraná

Proposta foi aprovada em primeiro turno e estabelece diretrizes para políticas públicas de saúde, assistência e inclusão.

 Foto: Orlando Kissner/Alep
ASSEMBLEIA Há 1 semana

Assembleia vota na próxima semana a criação dos estatutos voltados às pessoas com síndrome de Down e com doenças raras

Sessão plenária de segunda-feira (9) também terá propostas sobre agricultura, inovação tecnológica e valorização de eventos regionais.

Publicidade
Últimas notícias
VIRADA DE CHAVE Há 2 horas

Influenciadora do Norte Pioneiro muda realidade da família e faz mais de R$ 2 milhões em vendas pelas redes socias

EL NIÑO 2026 Há 3 horas

El Niño deve provocar chuvas acima da média no Paraná até março de 2027 e aumentar risco de temporais
CAFÉ QUALIDADE Há 3 horas

Mais da metade dos finalistas do Concurso Café Qualidade Paraná são do Norte Pioneiro
FENÔMENO Há 3 horas

Marte e Júpiter vão aparecer lado a lado no céu neste fim de semana e poderão ser vistos a olho nu
INVESTIMENTOS Há 3 horas

Lar Cooperativa prevê investimentos superiores a R$ 1,3 bilhão no Paraná

Publicidade
Blogs e colunas
FLÁVIO MELLO
FLÁVIO MELLO Lanternas que carregam memórias
GIRO PARANÁ - ADI-PR
GIRO PARANÁ - ADI-PR 30 outubro – Coluna da ADI pelo Paraná
Isabella Sade
Isabella Sade 5 tendências de maquiagem do verão europeu que prometem ganhar espaço no Brasil
Publicidade
Publicidade
Publicidade
Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Folha Extra - Todos os direitos reservados