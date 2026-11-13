Assembleia repassa R$ 5 milhões para a reconstrução dos danos causados pelo tornado que atingiu Maringá

DA REDAÇÃO/ALEP - FOLHA EXTRA

A Assembleia Legislativa repassou, na quinta-feira (12), R$ 5 milhões para auxiliar na reconstrução dos danos causados pelo tornado que atingiu a cidade de Maringá no dia 2 de novembro. O anúncio foi feito pela segunda-secretária da Assembleia, deputada estadual Maria Victoria (PP).

A medida foi articulada pela deputada em conjunto com os deputados estaduais Delegado Jacovós (PL), Do Carmo (Podemos), Adriano José (PSD) e Evandro Araújo (PSD). Na quarta-feira, o Governo do Estado publicou o decreto (15.753/2026) homologando a situação de emergência em Maringá que permitiu o repasse.

“Assim que houve a publicação do documento, fizemos a transferência de R$ 5 milhões do Fundo Especial da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná (FEMALEP). O recurso será utilizado pela Prefeitura e pela Defesa Civil na aquisição de materiais e equipamentos necessários para a reconstrução das áreas atingidas”, afirmou Maria Victoria.

“Essa é uma conquista importante do trabalho conjunto que iniciamos logo nas primeiras horas após o tornado. Agradeço o apoio do governador Ratinho Júnior, do nosso presidente, Alexandre Curi e da bancada de Maringá”, acrescentou.

União

A deputada também destacou a união da Prefeitura, Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, Exército, empresas locais e de voluntários da cidade na mobilização para enfrentar os estragos.

“Esse trabalho liderado pelo prefeito Silvio Barros está permitindo acelerar as respostas que Maringá precisa”, ressaltou Maria Victoria.

Compromisso

Ao lembrar que eventos climáticos extremos são recorrentes no estado, o presidente da Casa, deputado Alexandre Curi (Republicanos), reforçou o compromisso do Legislativo com as comunidades afetadas. “Infelizmente, o Paraná frequentemente tem esses acontecimentos climáticos. A Assembleia do Paraná, assim como foi solidária ao município de Rio Bonito do Iguaçu, não podia ser diferente neste momento de dificuldade”, afirmou Curi.

“Em momentos como esse, a prioridade é dar uma resposta rápida e concreta às famílias atingidas. A Assembleia Legislativa tem feito um trabalho de responsabilidade com os recursos públicos, o que também nos permite contribuir em situações de emergência. Esses R$ 5 milhões vão reforçar os esforços de reconstrução de Maringá, somando-se ao trabalho do Governo do Estado, da Prefeitura e das equipes mobilizadas. É uma união de esforços para ajudar a cidade a superar os estragos e retomar a normalidade”, destacou o deputado Gugu Bueno, primeiro-secretário da Assembleia Legislativa do Paraná.

Tornado

O tornado que atingiu Maringá na madrugada de 2 de novembro foi classificado pelo Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) como categoria F2, com ventos estimados entre 180 km/h e 250 km/h.

O fenômeno provocou destelhamentos, quedas de árvores e postes, danos a residências, estabelecimentos comerciais e prédios públicos, além de interrupções no fornecimento de energia elétrica e em serviços essenciais.

Desde a ocorrência, equipes da Prefeitura, da Defesa Civil, do Corpo de Bombeiros e de outros órgãos estaduais estão mobilizadas no atendimento à população e na recuperação da infraestrutura urbana.

Atualização

Segundo a última atualização da Prefeitura de Maringá, 1.015 telhas já foram entregues a 82 famílias atingidas pelo tornado. As 21 residências que ficaram totalmente destelhadas já receberam atendimento, incluindo cestas básicas, mantas, kits de higiene e limpeza, além de apoio psicossocial.

Na limpeza urbana, 1.622 árvores caídas foram contabilizadas, e as equipes seguem trabalhando na retirada dos resíduos. Nesta quarta-feira (11), os serviços avançaram por cinco bairros e regiões da cidade.

A Copel informou que o fornecimento de energia foi restabelecido em toda a rede atingida. Famílias com postes padrão danificados podem solicitar a substituição gratuita pelo telefone 156 da Prefeitura.