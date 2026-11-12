Deputada Maria Victoria (PP) propõe criação da Rota das Águas Termais para impulsionar turismo e economia

DA REDAÇÃO/ALEP - FOLHA EXTRA

A deputada estadual Maria Victoria (PP) protocolou o projeto de lei 838/2026, que propõe instituir a Rota das Águas Termais no Paraná. A iniciativa contempla 16 municípios de diferentes regiões do Estado e tem como objetivo impulsionar o potencial turístico das águas termais, promovendo a geração de empregos, novos negócios e renda.

A deputada explica que o projeto pretende ampliar a visibilidade dos destinos paranaenses, incentivar a circulação de turistas e estimular investimentos em hotéis, resorts, restaurantes, comércio e serviços, especialmente no interior. A proposta também prevê a inclusão da Rota das Águas Termais no Roteiro Oficial de Turismo do Estado.

“O Paraná tem riquezas naturais extraordinárias e um enorme potencial turístico no segmento termal. Queremos transformar as vocações e as riquezas naturais em oportunidades reais de desenvolvimento”, afirma Maria Victoria.

O turismo termal reúne atividades de lazer, bem-estar, hospedagem, gastronomia e contato com a natureza. A proposta inclui na Rota os municípios de Bandeirantes, Campo Largo, Candói, Cornélio Procópio, Dois Vizinhos, Foz do Iguaçu, Foz do Jordão, Francisco Beltrão, Iretama, Itaipulândia, Mallet, Maringá, Ribeirão Claro, Rio Bonito do Iguaçu, Sulina e Verê.

Integração

A deputada Maria Victoria afirma que a criação de uma rota estadual também busca estimular a integração entre os municípios e a divulgação conjunta dos atrativos turísticos.

“Quando um turista visita uma cidade, ele não movimenta apenas um hotel ou um parque aquático. Ele movimenta restaurantes, postos de combustíveis, lojas, transportadoras e uma grande rede de pequenos empreendedores. É uma atividade que distribui oportunidades e faz a economia chegar a diferentes regiões do Paraná”, ressalta.

Turismo

A proposta acompanha a expansão do setor turístico paranaense. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), as atividades turísticas do Estado cresceram 5,5% em 2025, acima da média nacional, de 4,6%.

O crescimento também se reflete na geração de empregos. Dados divulgados pelo Ministério do Turismo em novembro de 2026 apontam que o Paraná alcançou 154.567 empregos formais no setor em setembro, um crescimento de 12,9% em relação ao mesmo mês de 2023.

Outro indicador é o aumento da presença internacional. De janeiro a setembro de 2026, o Estado recebeu mais de 717 mil turistas estrangeiros, consolidando-se como o quarto maior portão de entrada de visitantes internacionais no Brasil.