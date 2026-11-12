Publicidade

Deputada Maria Victoria (PP) propõe criação da Rota das Águas Termais para impulsionar turismo e economia

Projeto de lei 838/2026 busca integrar destinos turísticos de 16 municípios, atrair investimentos e gerar empregos em diferentes regiões do Estado

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO COM ALEP
12/11/2026 às 11h18
Deputada Maria Victoria (PP) propõe criação da Rota das Águas Termais para impulsionar turismo e economia
Deputada Maria Victoria (PP). Foto: Valdir Amaral/Alep

DA REDAÇÃO/ALEP - FOLHA EXTRA

A deputada estadual Maria Victoria (PP) protocolou o projeto de lei 838/2026, que propõe instituir a Rota das Águas Termais no Paraná. A iniciativa contempla 16 municípios de diferentes regiões do Estado e tem como objetivo impulsionar o potencial turístico das águas termais, promovendo a geração de empregos, novos negócios e renda.

A deputada explica que o projeto pretende ampliar a visibilidade dos destinos paranaenses, incentivar a circulação de turistas e estimular investimentos em hotéis, resorts, restaurantes, comércio e serviços, especialmente no interior. A proposta também prevê a inclusão da Rota das Águas Termais no Roteiro Oficial de Turismo do Estado.

“O Paraná tem riquezas naturais extraordinárias e um enorme potencial turístico no segmento termal. Queremos transformar as vocações e as riquezas naturais em oportunidades reais de desenvolvimento”, afirma Maria Victoria.

O turismo termal reúne atividades de lazer, bem-estar, hospedagem, gastronomia e contato com a natureza. A proposta inclui na Rota os municípios de Bandeirantes, Campo Largo, Candói, Cornélio Procópio, Dois Vizinhos, Foz do Iguaçu, Foz do Jordão, Francisco Beltrão, Iretama, Itaipulândia, Mallet, Maringá, Ribeirão Claro, Rio Bonito do Iguaçu, Sulina e Verê.

Integração 

A deputada Maria Victoria afirma que a criação de uma rota estadual também busca estimular a integração entre os municípios e a divulgação conjunta dos atrativos turísticos.

“Quando um turista visita uma cidade, ele não movimenta apenas um hotel ou um parque aquático. Ele movimenta restaurantes, postos de combustíveis, lojas, transportadoras e uma grande rede de pequenos empreendedores. É uma atividade que distribui oportunidades e faz a economia chegar a diferentes regiões do Paraná”, ressalta.

Turismo 

A proposta acompanha a expansão do setor turístico paranaense. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), as atividades turísticas do Estado cresceram 5,5% em 2025, acima da média nacional, de 4,6%.

O crescimento também se reflete na geração de empregos. Dados divulgados pelo Ministério do Turismo em novembro de 2026 apontam que o Paraná alcançou 154.567 empregos formais no setor em setembro, um crescimento de 12,9% em relação ao mesmo mês de 2023.

Outro indicador é o aumento da presença internacional. De janeiro a setembro de 2026, o Estado recebeu mais de 717 mil turistas estrangeiros, consolidando-se como o quarto maior portão de entrada de visitantes internacionais no Brasil.

Entre os seis órgãos da esfera estadual paranaense avaliados pelo PNTP, apenas a Assembleia Legislativa atingiu a marca dos 100%. Foto: Pedro de Oliveira/Alep
ASSEMBLEIA Há 1 dia

Assembleia Legislativa do Paraná é o único Poder do Estado com 100% de transparência

Casa de Leis fica à frente dos demais cinco órgãos paranaenses avaliados pelo Programa Nacional de Transparência Pública

 Foto: Orlando Kissner/Alep
ASSEMBLEIA Há 2 dias

Audiência pública debate clima, segurança jurídica, biodiversidade e agricultura familiar na nova lei ambiental do Paraná

Encontro na Assembleia, proposto pelo deputado Goura (PDT), reuniu pesquisadores, entidades e parlamentares para ouvir a sociedade sobre o PL 80/2026

 Foto: Orlando Kissner/Alep
ASSEMBLEIA Há 3 dias

Assembleia Legislativa aprova Estatuto da Pessoa com Doença Rara no Paraná

Proposta foi aprovada em primeiro turno e estabelece diretrizes para políticas públicas de saúde, assistência e inclusão.

 Foto: Orlando Kissner/Alep
ASSEMBLEIA Há 6 dias

Assembleia vota na próxima semana a criação dos estatutos voltados às pessoas com síndrome de Down e com doenças raras

Sessão plenária de segunda-feira (9) também terá propostas sobre agricultura, inovação tecnológica e valorização de eventos regionais.

 Foto: Claudio Neves/Portos do Paraná
ASSEMBLEIA Há 7 dias

Audiência Pública debate medidas compensatórias do licenciamento portuário no Paraná

Promovido pelo deputado Goura (PDT), o encontro, que ocorre na próxima segunda-feira (9), reunirá comunidades tradicionais, órgãos ambientais, MPF e UFPR para discutir como reduzir impactos de longo prazo no litoral.

Publicidade
Últimas notícias
MAUS-TRATOS Há 18 minutos

Cachorro é resgatado de situação de maus-tratos em cidade da região
ALERTA Há 56 minutos

Saúde alerta para efeitos do El Niño no aumento de casos de dengue e prepara Dia D de combate
TEMPESTADES Há 1 hora

Temporais com ventos fortes podem atingir toda a região nesta quinta-feira
TURSIMO Há 3 horas

Deputada Maria Victoria (PP) propõe criação da Rota das Águas Termais para impulsionar turismo e economia
NORTE PIONEIRO Há 4 horas

Funcionária de escritório de advocacia é presa suspeita de faturar R$ 300 mil em golpes

Publicidade
Blogs e colunas
FLÁVIO MELLO
FLÁVIO MELLO Lanternas que carregam memórias
GIRO PARANÁ - ADI-PR
GIRO PARANÁ - ADI-PR 30 outubro – Coluna da ADI pelo Paraná
Isabella Sade
Isabella Sade 5 tendências de maquiagem do verão europeu que prometem ganhar espaço no Brasil
Publicidade
Publicidade
Publicidade
Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Folha Extra - Todos os direitos reservados