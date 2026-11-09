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Acidente entre dois carros deixa três pessoas feridas na PR-151, em Carambeí

Colisão aconteceu na noite deste domingo (08), no trecho entre Carambeí e Ponta Grossa; um dos motoristas sofreu ferimentos graves

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO - DAVI MARTINS
09/11/2026 às 09h30
Acidente entre dois carros deixa três pessoas feridas na PR-151, em Carambeí
A colisão foi registrada por volta das 19h10, no trecho da rodovia que liga o município a Ponta Grossa. Foto: BPRV

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

CARAMBEÍ - Três pessoas ficaram feridas, uma delas em estado grave, após um acidente envolvendo dois carros na noite deste domingo (08), na PR-151, em Carambeí, nos Campos Gerais do Paraná. A colisão foi registrada por volta das 19h10, no trecho da rodovia que liga o município a Ponta Grossa.

De acordo com informações divulgadas pelo Diário dos Campos, o acidente envolveu um Peugeot 308 Griffe e um Hyundai HB20S. Os dois veículos seguiam no mesmo sentido da rodovia, de Carambeí em direção a Ponta Grossa, quando ocorreu a colisão.

Com o impacto, os automóveis sofreram danos materiais significativos e três ocupantes ficaram feridos. O motorista do Peugeot, um homem de 57 anos, sofreu ferimentos graves e foi encaminhado ao Hospital Universitário para receber atendimento médico.

No Hyundai HB20S estavam um homem de 56 anos, que conduzia o veículo, e uma mulher de 44 anos, que ocupava o banco do passageiro. Ambos também ficaram feridos e precisaram ser encaminhados para atendimento hospitalar.

Até o momento, não foram divulgadas informações atualizadas sobre o estado de saúde das vítimas. As circunstâncias que provocaram a colisão também não foram esclarecidas.

Carambeí - PR
Carambeí - PR
Localizada na região dos Campos Gerais do Paraná, Carambeí é conhecida como a Cidade das Tortas e se destaca pela forte influência da colonização holandesa. O município preserva suas tradições culturais, gastronômicas e arquitetônicas, tendo como um de seus principais atrativos o Parque Histórico de Carambeí. Com uma economia impulsionada pelo agronegócio, especialmente pela produção leiteira e pelas cooperativas agroindustriais, a cidade combina desenvolvimento econômico, história e turismo.
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