Moradores de Arapoti estão há mais de 48 horas sem energia após temporal

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

ARAPOTI - Moradores de Arapoti, nos Campos Gerais do Paraná, enfrentam transtornos e cobram providências da Copel após permanecerem por mais de 48 horas sem energia elétrica. O problema começou durante o forte temporal que atingiu o município na tarde de sábado (7) e, até a manhã desta segunda-feira (9), o fornecimento ainda não havia sido restabelecido em diferentes localidades, segundo relatos encaminhados à reportagem.

Uma das situações mais preocupantes ocorre no Residencial 2, onde, conforme informações de moradores, todas as residências permaneciam sem energia elétrica na manhã desta segunda-feira. Também há relatos de interrupções no fornecimento na comunidade do Cerrado das Cinzas, localizada na zona rural do município.

A demora na normalização do serviço tem provocado indignação entre os consumidores, que relatam dificuldades para realizar atividades básicas do cotidiano. Além dos transtornos domésticos, a interrupção prolongada preocupa famílias que armazenam alimentos em geladeiras e freezers, além de pessoas que dependem de medicamentos refrigerados ou equipamentos elétricos essenciais.

Na zona rural, os impactos também podem ser significativos. A falta de eletricidade compromete o funcionamento de bombas de abastecimento de água, sistemas de ordenha, equipamentos de refrigeração de leite e outras atividades relacionadas à produção agropecuária, podendo provocar prejuízos financeiros aos produtores.

Temporal deixou quase meio milhão de imóveis sem energia no Paraná

A situação enfrentada pelos moradores de Arapoti ocorre em meio aos trabalhos de recuperação da rede elétrica em todo o Estado.

De acordo com boletim divulgado pela Copel na manhã desta segunda-feira (9), aproximadamente 31 mil unidades consumidoras ainda estavam sem energia no Paraná. A companhia informou que já havia restabelecido o fornecimento para mais de 93,5% dos consumidores atingidos pelo temporal.

As tempestades de sábado (7) foram consideradas pela própria concessionária o evento climático de maior impacto sobre a rede elétrica paranaense em 2026. No momento mais crítico, aproximadamente 493 mil unidades consumidoras ficaram sem fornecimento em diferentes regiões do Estado.

Ainda conforme o balanço da Copel, a região Centro-Sul, na divisão operacional utilizada pela companhia, registrava cerca de 5,6 mil unidades sem energia na manhã desta segunda-feira. No Norte, eram aproximadamente 4,1 mil imóveis afetados, enquanto a região Leste concentrava o maior número de interrupções, com cerca de 11 mil unidades.

A empresa também informou que aproximadamente dois mil profissionais atuaram durante o domingo (8) nos trabalhos de recuperação da rede elétrica e que as equipes permanecem mobilizadas para restabelecer o fornecimento.

Em Jaguariaíva, município vizinho de Arapoti, também existem relatos de problemas no abastecimento de energia. Entretanto, não há confirmação sobre o número de consumidores afetados nas duas cidades.

Demora reacende críticas ao atendimento da Copel

A permanência de moradores sem energia por mais de dois dias também reacende discussões sobre a qualidade dos serviços prestados pela Copel, que passou por um processo de privatização em 2023.

Embora eventos climáticos severos possam provocar danos extensos à rede elétrica, a demora na recuperação do fornecimento gera questionamentos sobre a disponibilidade de equipes, a estrutura de manutenção e a capacidade de resposta da concessionária diante de situações emergenciais.

A mudança de controle da companhia também faz parte desse debate. No entanto, não existem elementos suficientes para estabelecer uma relação direta entre a privatização e as interrupções registradas após o temporal. Uma avaliação dessa natureza exige a análise de indicadores históricos de continuidade do fornecimento, investimentos e capacidade operacional.

Para os consumidores afetados, a principal preocupação neste momento é a normalização do serviço, especialmente diante das dificuldades enfrentadas por famílias e produtores rurais.

Com informações de Folha Paranaense.