Publicidade

Moradores de Arapoti estão há mais de 48 horas sem energia após temporal

Famílias relatam falta de eletricidade desde sábado (7), com bairros inteiros afetados; no Paraná, cerca de 31 mil imóveis ainda estavam sem energia na manhã desta segunda-feira (9)

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO - DAVI MARTINS
09/11/2026 às 11h30
Moradores de Arapoti estão há mais de 48 horas sem energia após temporal
Foto: Reprodução/Folha Paranaense

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

ARAPOTI - Moradores de Arapoti, nos Campos Gerais do Paraná, enfrentam transtornos e cobram providências da Copel após permanecerem por mais de 48 horas sem energia elétrica. O problema começou durante o forte temporal que atingiu o município na tarde de sábado (7) e, até a manhã desta segunda-feira (9), o fornecimento ainda não havia sido restabelecido em diferentes localidades, segundo relatos encaminhados à reportagem.

Uma das situações mais preocupantes ocorre no Residencial 2, onde, conforme informações de moradores, todas as residências permaneciam sem energia elétrica na manhã desta segunda-feira. Também há relatos de interrupções no fornecimento na comunidade do Cerrado das Cinzas, localizada na zona rural do município.

A demora na normalização do serviço tem provocado indignação entre os consumidores, que relatam dificuldades para realizar atividades básicas do cotidiano. Além dos transtornos domésticos, a interrupção prolongada preocupa famílias que armazenam alimentos em geladeiras e freezers, além de pessoas que dependem de medicamentos refrigerados ou equipamentos elétricos essenciais.

Na zona rural, os impactos também podem ser significativos. A falta de eletricidade compromete o funcionamento de bombas de abastecimento de água, sistemas de ordenha, equipamentos de refrigeração de leite e outras atividades relacionadas à produção agropecuária, podendo provocar prejuízos financeiros aos produtores.

Temporal deixou quase meio milhão de imóveis sem energia no Paraná

A situação enfrentada pelos moradores de Arapoti ocorre em meio aos trabalhos de recuperação da rede elétrica em todo o Estado.

De acordo com boletim divulgado pela Copel na manhã desta segunda-feira (9), aproximadamente 31 mil unidades consumidoras ainda estavam sem energia no Paraná. A companhia informou que já havia restabelecido o fornecimento para mais de 93,5% dos consumidores atingidos pelo temporal.

As tempestades de sábado (7) foram consideradas pela própria concessionária o evento climático de maior impacto sobre a rede elétrica paranaense em 2026. No momento mais crítico, aproximadamente 493 mil unidades consumidoras ficaram sem fornecimento em diferentes regiões do Estado.

Ainda conforme o balanço da Copel, a região Centro-Sul, na divisão operacional utilizada pela companhia, registrava cerca de 5,6 mil unidades sem energia na manhã desta segunda-feira. No Norte, eram aproximadamente 4,1 mil imóveis afetados, enquanto a região Leste concentrava o maior número de interrupções, com cerca de 11 mil unidades.

A empresa também informou que aproximadamente dois mil profissionais atuaram durante o domingo (8) nos trabalhos de recuperação da rede elétrica e que as equipes permanecem mobilizadas para restabelecer o fornecimento.

Em Jaguariaíva, município vizinho de Arapoti, também existem relatos de problemas no abastecimento de energia. Entretanto, não há confirmação sobre o número de consumidores afetados nas duas cidades.

Demora reacende críticas ao atendimento da Copel

A permanência de moradores sem energia por mais de dois dias também reacende discussões sobre a qualidade dos serviços prestados pela Copel, que passou por um processo de privatização em 2023.

Embora eventos climáticos severos possam provocar danos extensos à rede elétrica, a demora na recuperação do fornecimento gera questionamentos sobre a disponibilidade de equipes, a estrutura de manutenção e a capacidade de resposta da concessionária diante de situações emergenciais.

A mudança de controle da companhia também faz parte desse debate. No entanto, não existem elementos suficientes para estabelecer uma relação direta entre a privatização e as interrupções registradas após o temporal. Uma avaliação dessa natureza exige a análise de indicadores históricos de continuidade do fornecimento, investimentos e capacidade operacional.

Para os consumidores afetados, a principal preocupação neste momento é a normalização do serviço, especialmente diante das dificuldades enfrentadas por famílias e produtores rurais.

Com informações de Folha Paranaense.

Foto: Divulgação
INCLUSÃO Há 4 dias

Ensaio fotográfico valoriza idosos atendidos pelo CRAS em Arapoti

Iniciativa da Secretaria Municipal de Assistência Social registrou histórias e momentos de participantes do CRAS Funcionários, com foco na valorização da pessoa idosa

 Foto: Reprodução/Redes Sociais
CAMPOS GERAIS Há 6 dias

Motorista fica ferido após caminhonete invadir posto de saúde em Arapoti

Veículo atingiu a estrutura da unidade de saúde no bairro Capão Bonito na tarde desta terça-feira (3); prédio passará por avaliação

 Foto: Divulgação PRE.
ACIDENTE DE TRÂNSITO Há 6 dias

Acidente entre carro e carreta deixa feridos na PR092

Colisão ocorreu no perímetro urbano da rodovia, na tarde de domingo (1º). Motorista e passageira de um GM Corsa foram encaminhados ao hospital com ferimentos leves

 A vítima foi identificada como Cineia Arruda dos Anjos Raysel. Foto: Reprodução/Arapoti 360
TRAGÉDIA Há 1 semana

Mulher é encontrada morta em Arapoti após dois dias desaparecida

Cineia Arruda dos Anjos Raysel, de 43 anos, estava desaparecida desde quinta-feira (29). Corpo foi localizado próximo ao local onde seu veículo havia sido encontrado; Polícia Civil investiga as circunstâncias da morte

 Imagem ilustrativa. Foto: DCMais
TRÁFICO DE DROGAS Há 1 semana

Adolescente é apreendido com maconha e dinheiro em Arapoti

Durante a abordagem, a Polícia Militar também prendeu um jovem de 18 anos; menor contou à própria mãe onde escondia materiais utilizados para embalar drogas

Arapoti - PR
Arapoti - PR
Notícias de Arapoti - PR
Ver notícias
Publicidade
Últimas notícias
FALTA DE ENERGIA Há 2 horas

Moradores de Arapoti estão há mais de 48 horas sem energia após temporal
INVESTIMENTOS Há 3 horas

Conselheiro Mairinck recebe ônibus, van e maquinários para reforçar serviços públicos
NOVO GOVERNO Há 3 horas

Moro anuncia Edson Vasconcelos para Infraestrutura e Fabiano Bordignon para Segurança Pública
ACIDENTE DE TRÂNSITO Há 4 horas

Acidente entre dois carros deixa três pessoas feridas na PR-151, em Carambeí
TOORO NAGASHI Há 5 horas

Lanternas que carregam memórias

Publicidade
Blogs e colunas
FLÁVIO MELLO
FLÁVIO MELLO Lanternas que carregam memórias
GIRO PARANÁ - ADI-PR
GIRO PARANÁ - ADI-PR 30 outubro – Coluna da ADI pelo Paraná
Isabella Sade
Isabella Sade 5 tendências de maquiagem do verão europeu que prometem ganhar espaço no Brasil
Publicidade
Publicidade
Publicidade
Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Folha Extra - Todos os direitos reservados