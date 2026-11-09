Conselheiro Mairinck recebe ônibus, van e maquinários para reforçar serviços públicos

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

CONSELHEIRO MAIRINCK - O município de Conselheiro Mairinck, no Norte Pioneiro do Paraná, recebeu quatro importantes reforços para a frota municipal na última semana. Entre os novos veículos estão um ônibus com capacidade para 44 passageiros, uma van destinada à área da saúde, uma retroescavadeira e um trator. As aquisições foram viabilizadas por meio de emendas parlamentares e representam novos investimentos na estrutura de atendimento à população e na execução de serviços públicos.

“São conquistas importantes, que chegam para reforçar nossa estrutura e melhorar os serviços que prestamos à população. Cada veículo e equipamento tem sua importância, seja no transporte, na saúde ou nos trabalhos realizados pela prefeitura”, destacou o prefeito Joselei Aparecido de Carvalho, conhecido como Zelei.

O ônibus, com capacidade para 44 passageiros, foi destinado ao município por meio de emenda parlamentar do deputado federal Nelsinho Padovani (UNIÃO). Avaliado em R$ 421.971,65, o veículo foi doado integralmente à prefeitura, sem a necessidade de contrapartida financeira por parte do município, garantindo um importante reforço à frota municipal sem custos de aquisição para os cofres públicos.

Já os outros veículos, contaram com contrapartida municipal. No início da semana, a prefeitura havia recebido uma nova van para a Saúde. O veículo, avaliado em R$ 320 mil, foi destinado por meio de emenda do deputado estadual Alexandre Curi (Republicanos).

Além dos veículos de transporte, o município foi contemplado com dois novos equipamentos para fortalecer os trabalhos realizados pela administração municipal. Uma retroescavadeira, viabilizada por meio de emenda do deputado federal Toninho Wandscheer, avaliada em R$ 329 mil, e um trator, adquirido por meio de emenda parlamentar do deputado estadual Dercílio Turini, avaliado em R$ 275 mil.

Zelei agradeceu aos parlamentares responsáveis pela destinação dos recursos e pontuou que a prefeitura segue buscando novos recursos e investimentos para Conselheiro Mairinck.