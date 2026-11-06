Laudo confirma causa da morte de RJ Mitte, o Walter White Jr. de “Breaking Bad”

Atenção: a matéria a seguir traz relatos sensíveis e pode ocasionar gatilhos de crise de ansiedade, depressão e suicídio. Saber reconhecer os sinais de alerta em si mesmo ou em alguém próximo a você pode ser o primeiro e mais importante passo. Procure ajuda especializada como o CVV (Centro de Valorização da Vida) e os CAPS (Centros de Atenção Psicossocial) da sua cidade. O CVV funciona 24 horas por dia (inclusive aos feriados) pelo telefone 188, e também atende por e-mail, chat e pessoalmente. São mais de 120 postos de atendimento em todo o Brasil.

Quase um mês após o falecimento de RJ Mitte, autoridades do Estado do Texas, nos Estados Unidos, detalharam a causa da morte do ator conhecido por interpretar Walter White Jr. na aclamada série “Breaking Bad”. De acordo com um relatório oficial do Condado de Cameron divulgado nesta sexta-feira (6/11), o artista de 34 anos tirou a própria vida.

RJ Mitte se enforcou no dia 12 de outubro de 2026, em sua residência na cidade de Brownsville. O documento aponta que o ator foi encontrado sem vida por sua mãe, Dyna Mitte, sendo o óbito declarado às 13h32 no horário local. Embora a equipe do artista já tivesse confirmado anteriormente que ele havia cometido suicídio, as circunstâncias exatas ainda não tinham sido reveladas ao público.

Exames toxicológicos e de autópsia foram solicitados e aguardam conclusão. A perda provocou comoção no meio artístico, levando o ator Bryan Cranston, que viveu o pai de RJ Mitte na ficção, a lamentar publicamente a partida do colega, a quem definiu como um filho querido.

Representatividade no entretenimento

Além do reconhecimento global por sua atuação nas cinco temporadas de “Breaking Bad” entre 2008 e 2013, RJ Mitte construiu uma carreira marcada pelo ativismo. Diagnosticado com paralisia cerebral aos três anos de idade, ele tornou-se uma das vozes mais ativas na luta por representatividade e inclusão de pessoas com deficiência na indústria do entretenimento mundial.

Fonte original Portal Leo Dias.