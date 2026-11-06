Publicidade

Herança de Bruno Avelar, morto em acidente com cantor Rick, vira alvo de disputa na Justiça

Sete empresas, dois herdeiros menores de idade e um impasse judicial: entenda os novos desdobramentos envolvendo o patrimônio do empresário

Por: DAVI MARTINS Fonte: LEO DIAS
06/11/2026 às 17h56
Herança de Bruno Avelar, morto em acidente com cantor Rick, vira alvo de disputa na Justiça
Bruno Avelar (Foto: Reprodução/Instagram @brunoavelar)

A morte do empresário Bruno Avelar, conhecido por sua amizade com famosos e uma das vítimas do acidente de helicóptero que também tirou a vida do cantor Rick, em setembro deste ano, ganhou um novo e delicado capítulo. Desta vez, o assunto envolve a herança deixada por ele e uma discussão judicial sobre questões patrimoniais. O caso ganhou novos desdobramentos após manifestações da defesa da viúva, Livia Avelar, e de Claudia Guimarães, ex-mulher de Bruno e mãe de seus dois filhos. A jornalista Alexia Alcantarino, do portal LeoDias, teve acesso ao posicionamento dos advogados de Livia e ouviu Claudia sobre a situação.

Bruno e Claudia foram casados por 17 anos e se divorciaram em 2025, quando a partilha de bens foi homologada pela Justiça. Posteriormente, o empresário se casou com Livia sob o regime de separação total de bens. Atualmente, o patrimônio deixado por ele é objeto de inventário, que tem como herdeiros a viúva e os dois filhos menores de seu relacionamento com Claudia. Em nota divulgada nesta sexta-feira (6/11), o escritório Aníbal Monteiro Advogados anunciou que pretende adotar medidas cíveis e criminais contra a ex-mulher, acusando-a de promover perseguição nas redes sociais e expor informações protegidas por segredo de Justiça. “O divórcio do ex-casal (Bruno e Cláudia), inclusive a partilha de bens, foi resolvido por acordo homologado em juízo, com trânsito em julgado”, afirma a defesa, que contesta a rediscussão de questões patrimoniais já decididas.

Segundo os representantes de Livia, as manifestações atribuídas à ex-mulher poderiam, em tese, configurar crimes de perseguição e exercício arbitrário das próprias razões, avaliação apresentada pelos advogados e não uma conclusão judicial. A equipe jurídica também sustenta que uma decisão anterior do Tribunal de Justiça de São Paulo teria proibido a exposição pública da vida do antigo casal. “Não interessa à memória de Bruno a espetacularização extrajudicial de questões familiares”, diz um trecho da nota. Os advogados ainda reforçaram: “Serão ajuizadas as ações judiciais cabíveis, pois o Poder Judiciário é o palco correto para discutir direitos e suas violações”. A defesa afirma ter preservado provas e pretende buscar a responsabilização pelas condutas apontadas. A viúva não comentará os processos familiares e pede respeito ao seu luto.

Por sua vez, Claudia Guimarães confirmou à jornalista Alexia Alcantarino a existência de uma ação judicial relacionada ao inventário de Bruno e à gestão de sete empresas, mas fez questão de esclarecer: “Entretanto, é extremamente importante eu esclarecer que não se trata de uma disputa patrimonial entre mim e a viúva”. A empresária explicou que a ação foi protocolada contra Kevin e Kai, filhos menores do empresário, cujos direitos afirma proteger como mãe e representante legal. Ela também chamou atenção para o momento em que o processo teria sido iniciado: “O que posso dizer é que, conforme meu conhecimento, a ação foi ajuizada na madrugada seguinte ao sepultamento do pai dos meus filhos”.

Sem revelar detalhes devido ao segredo de Justiça, Claudia reforçou que sua prioridade é preservar a integridade emocional das crianças e assegurar que seus direitos sejam respeitados. Nas redes sociais, foi ainda mais enfática: “Eu posso abrir mão de muitas coisas que dizem respeito a mim. Mas não posso abrir mão daquilo que é direito dos meus filhos”. A empresária também ressaltou que a discussão não se resume a questões financeiras, mas envolve a preservação de oportunidades e do futuro dos herdeiros. Enquanto isso, as questões patrimoniais envolvendo Bruno Avelar seguem na esfera judicial, sob segredo de Justiça.

Fonte original Portal Leo Dias.

RJ Mitte, o Walter White Jr. de “Breaking Bad” (Crédito: Reprodução AMC)
RELATÓRIO OFICIAL Há 5 horas

Laudo confirma causa da morte de RJ Mitte, o Walter White Jr. de “Breaking Bad”

Relatório oficial do Condado de Cameron, no Texas (EUA), esclarece detalhes sobre o falecimento do artista aos 34 anos

 Foto: Divulgação
AUTORIZADAS Há 6 horas

Justiça libera três bets para voltar a funcionar no Brasil

Justiça autoriza retorno de três bets no Brasil após proibição do governo Lula. Decisão beneficia três plataformas, mas AGU vai recorrer

 Eric Conrado Alves de Almeida e Anna Gabriela (Créditos: Reprodução SBT)
INVESTIGAÇÃO Há 1 dia

Empresário preso por matar advogada e filho dela alega conspiração: “Foi armado”

Detido na zona oeste de SP, Eric Conrado Alves de Almeida negou autoria do assassinato de Anna Gabriela e de Raphael, de seis anos

 Santiago Peña (Crédito: Reprodução X)
RENÚNCIA Há 1 dia

Santiago Peña renuncia à presidência do Paraguai após colapso bancário

Intervenção em uma instituição financeira congelou recursos de quase metade da população paraguaia e isolou o governo

 'Record Kids: desenhos bíblicos' — Foto: Reprodução/O Globo
POLÊMICA NACIONAL Há 3 dias

Desenhos bíblicos da Record deixam de ter classificação livre por “violência e preconceito”

Programa infantil exibido nas manhãs de domingo foi classificado como não recomendado para menores de 12 anos; Ministério da Justiça aponta violência, atos criminosos, drogas lícitas e preconceito

Publicidade
Últimas notícias
RELATÓRIO OFICIAL Há 5 horas

Laudo confirma causa da morte de RJ Mitte, o Walter White Jr. de “Breaking Bad”
HERANÇA Há 5 horas

Herança de Bruno Avelar, morto em acidente com cantor Rick, vira alvo de disputa na Justiça
ENEM 2026 Há 5 horas

Estudantes dos Campos Gerais terão transporte gratuito para o Enem
ENEM 2026 Há 5 horas

ENEM: Governo organiza transporte gratuito em 35 cidades do Norte Pioneiro
EDUCAÇÃO Há 6 horas

Prefeito Luiz Eduardo Vanzelli anuncia novo ônibus escolar de 44 lugares para Pinhalão

Publicidade
Blogs e colunas
FLÁVIO MELLO
FLÁVIO MELLO Renato Nadalini Aguiar: a inquietude de um artista que merece ser ouvido
GIRO PARANÁ - ADI-PR
GIRO PARANÁ - ADI-PR 30 outubro – Coluna da ADI pelo Paraná
Isabella Sade
Isabella Sade 5 tendências de maquiagem do verão europeu que prometem ganhar espaço no Brasil
Publicidade
Publicidade
Publicidade
Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Folha Extra - Todos os direitos reservados