Herança de Bruno Avelar, morto em acidente com cantor Rick, vira alvo de disputa na Justiça

A morte do empresário Bruno Avelar, conhecido por sua amizade com famosos e uma das vítimas do acidente de helicóptero que também tirou a vida do cantor Rick, em setembro deste ano, ganhou um novo e delicado capítulo. Desta vez, o assunto envolve a herança deixada por ele e uma discussão judicial sobre questões patrimoniais. O caso ganhou novos desdobramentos após manifestações da defesa da viúva, Livia Avelar, e de Claudia Guimarães, ex-mulher de Bruno e mãe de seus dois filhos. A jornalista Alexia Alcantarino, do portal LeoDias, teve acesso ao posicionamento dos advogados de Livia e ouviu Claudia sobre a situação.

Bruno e Claudia foram casados por 17 anos e se divorciaram em 2025, quando a partilha de bens foi homologada pela Justiça. Posteriormente, o empresário se casou com Livia sob o regime de separação total de bens. Atualmente, o patrimônio deixado por ele é objeto de inventário, que tem como herdeiros a viúva e os dois filhos menores de seu relacionamento com Claudia. Em nota divulgada nesta sexta-feira (6/11), o escritório Aníbal Monteiro Advogados anunciou que pretende adotar medidas cíveis e criminais contra a ex-mulher, acusando-a de promover perseguição nas redes sociais e expor informações protegidas por segredo de Justiça. “O divórcio do ex-casal (Bruno e Cláudia), inclusive a partilha de bens, foi resolvido por acordo homologado em juízo, com trânsito em julgado”, afirma a defesa, que contesta a rediscussão de questões patrimoniais já decididas.

Segundo os representantes de Livia, as manifestações atribuídas à ex-mulher poderiam, em tese, configurar crimes de perseguição e exercício arbitrário das próprias razões, avaliação apresentada pelos advogados e não uma conclusão judicial. A equipe jurídica também sustenta que uma decisão anterior do Tribunal de Justiça de São Paulo teria proibido a exposição pública da vida do antigo casal. “Não interessa à memória de Bruno a espetacularização extrajudicial de questões familiares”, diz um trecho da nota. Os advogados ainda reforçaram: “Serão ajuizadas as ações judiciais cabíveis, pois o Poder Judiciário é o palco correto para discutir direitos e suas violações”. A defesa afirma ter preservado provas e pretende buscar a responsabilização pelas condutas apontadas. A viúva não comentará os processos familiares e pede respeito ao seu luto.

Por sua vez, Claudia Guimarães confirmou à jornalista Alexia Alcantarino a existência de uma ação judicial relacionada ao inventário de Bruno e à gestão de sete empresas, mas fez questão de esclarecer: “Entretanto, é extremamente importante eu esclarecer que não se trata de uma disputa patrimonial entre mim e a viúva”. A empresária explicou que a ação foi protocolada contra Kevin e Kai, filhos menores do empresário, cujos direitos afirma proteger como mãe e representante legal. Ela também chamou atenção para o momento em que o processo teria sido iniciado: “O que posso dizer é que, conforme meu conhecimento, a ação foi ajuizada na madrugada seguinte ao sepultamento do pai dos meus filhos”.

Sem revelar detalhes devido ao segredo de Justiça, Claudia reforçou que sua prioridade é preservar a integridade emocional das crianças e assegurar que seus direitos sejam respeitados. Nas redes sociais, foi ainda mais enfática: “Eu posso abrir mão de muitas coisas que dizem respeito a mim. Mas não posso abrir mão daquilo que é direito dos meus filhos”. A empresária também ressaltou que a discussão não se resume a questões financeiras, mas envolve a preservação de oportunidades e do futuro dos herdeiros. Enquanto isso, as questões patrimoniais envolvendo Bruno Avelar seguem na esfera judicial, sob segredo de Justiça.

Fonte original Portal Leo Dias.