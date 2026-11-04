Governo do Paraná entrega ônibus escolares para 12 municípios da região

Entrega aconteceu nesta quarta-feira (04), e o investimento total é de R$ 94 milhões. Foto: Hugo Silveira/SEED

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

O Governo do Paraná realizou, nesta quarta-feira (04), a entrega de novos ônibus escolares para 172 cidades paranaenses, entre elas, 12 cidades do Norte Pioneiro e dos Campos Gerais. A iniciativa busca reforçar o transporte de estudantes das redes estadual e municipais, especialmente daqueles que vivem na zona rural.

Na região, a relação de cidades beneficiadas inclui Conselheiro Mairinck, Cornélio Procópio, Ibaiti, Pinhalão, Ribeirão Claro, Ribeirão do Pinhal, Santana do Itararé, São José da Boa Vista, Sengés, Siqueira Campos, Tomazina e Wenceslau Braz.

A entrega ocorreu no Parque da Ciência Newton Freire Maia, em Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba. Nesta etapa, foram disponibilizados 221 veículos para 172 municípios paranaenses, com investimento de R$ 94 milhões.

Segundo o governador Carlos Massa Ratinho Junior, os ônibus integram um pacote de 687 unidades adquiridas neste ano, organizado em diferentes lotes. O conjunto deverá atender 340 municípios, com recursos superiores a R$ 296 milhões.

Os veículos possuem cintos de segurança em todos os assentos, dispositivo de poltrona móvel para estudantes com mobilidade reduzida e tração nos dois eixos. A configuração facilita o deslocamento em estradas rurais, onde o transporte escolar enfrenta condições mais difíceis em períodos de chuva.

A aquisição integra o Programa Caminho da Escola e resulta de parceria entre o Governo do Estado e parlamentares federais do Paraná. Conforme a administração estadual, cada real destinado por emendas parlamentares recebeu contrapartida equivalente do Estado.

O secretário estadual da Educação, Roni Miranda, destacou que aproximadamente 200 mil estudantes da rede estadual utilizam o transporte escolar. A renovação da frota pretende melhorar as condições de deslocamento, a acessibilidade e a frequência às aulas.

O Governo não detalhou, no material divulgado, quantos ônibus cada um dos doze municípios da região recebeu nesta etapa. A distribuição local deverá ser acompanhada pelas administrações municipais, responsáveis pela organização das rotas e pelo atendimento diário aos alunos. A medida também busca reduzir dificuldades de acesso à escola em comunidades afastadas dos centros urbanos.

Com informações de AEN.