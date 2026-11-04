Ratinho Junior anuncia R$ 175 milhões em crédito para empresas afetadas por temporais

DA REDAÇÃO/AEN - FOLHA EXTRA

O governador Carlos Massa Ratinho Junior anunciou nesta quarta-feira (4) a disponibilização de R$ 175 milhões em linhas de crédito para apoiar empresas atingidas pelos temporais no Paraná. O montante reúne R$ 100 milhões do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE), com juros subsidiados pelo Governo do Estado, e R$ 75 milhões da Fomento Paraná, com condições especiais de financiamento, incluindo modalidades com juros zero.

O anúncio ocorreu durante visita do governador a Maringá, no Noroeste do Estado, atingida por um tornado na madrugada de segunda-feira (2). Ele se reuniu com o prefeito de Maringá, Silvio Barros, e com o coordenador da Defesa Civil Estadual, coronel Fernando Schunig.

Os recursos do BRDE serão disponibilizados pela linha Recupera Sul, com subvenção dos juros pelo Governo do Estado. O financiamento será destinado à recuperação de empreendimentos localizados em municípios que tenham decretado estado de calamidade pública e que sofreram prejuízos com os eventos climáticos. O município de Maringá trabalha para na finalização dos laudos para publicação do decreto.

“Estamos trazendo uma linha de crédito do BRDE de R$ 100 milhões à disposição das empresas. Os recursos poderão ser utilizados para que os empresários retomem suas atividades, reformem seus estabelecimentos e recuperem aquilo que foi destruído”, afirmou Ratinho Junior.

“Estamos vivendo um período de eventos climáticos extremos que deve se estender pelos próximos meses. Segundo os estudos do Simepar, esse cenário pode persistir até março. Outubro já foi um mês muito difícil para o Paraná, com 139 municípios atingidos por chuvas fortes, granizo e vendavais. O que aconteceu em Maringá neste fim de semana é mais um exemplo dos desafios que estamos enfrentando”, acrescentou o governador.

COMO VAI FUNCIONAR

A linha oferece até R$ 10 milhões por CNPJ para investimentos fixos, como recuperação de estruturas e reposição de máquinas e equipamentos, com prazo de até 120 meses e carência de 12 meses.

Para capital de giro associado à retomada das atividades, o limite é de R$ 1,5 milhão, com prazo de até 60 meses e a mesma carência. Os juros correspondem ao IPCA mais 7% ao ano, com subsídio do Governo do Estado por meio do Fundo de Desenvolvimento Econômico (FDE), no âmbito do programa Paraná Mais Empregos.

“A orientação do governador Ratinho Junior é que o BRDE atuasse rapidamente para ajudar as empresas a superar os prejuízos. Nosso papel é oferecer crédito em condições adequadas a esse momento, contribuindo para a recuperação e a preservação de empregos”, afirma o diretor-presidente do BRDE, Heraldo Neves.

O BRDE fará atendimento presencial na Associação Comercial e Empresarial de Maringá (ACIM) nesta quinta (5) e sexta-feira (6), com orientações sobre a linha emergencial e encaminhamento de solicitações. Os interessados podem buscar informações pelo telefone (41) 3219-8000, WhatsApp (41) 99195-4789 ou pelo e-mail [email protected].

RECUPERA EMERGENCIAL

Além dos R$ 100 milhões disponibilizados pelo BRDE, a Fomento Paraná, instituição financeira do Governo do Estado, também oferece R$ 75 milhões em linhas de crédito especiais por meio do Programa Paraná Recupera Emergencial.

A iniciativa atende empreendimentos atingidos por eventos climáticos severos em municípios com situação de emergência ou estado de calamidade pública decretado e homologado pelo Estado. Os municípios também podem acessar financiamentos para reconstrução de instalações e equipamentos públicos atingidos.

Serão R$ 50 milhões disponíveis pela linha Micro Emergencial, com limite de R$ 20 mil, para atender empreendedores informais, MEIs e microempresas que tenham faturamento de até R$ 360 mil ao ano. A linha terá taxa de juros zero, condicionada à manutenção dos pagamentos feitos regularmente em dia.

Outros R$ 25 milhões, também em recursos do FDE, serão disponibilizados por meio da linha Recupera FDE Fomento Giro Fácil, para empreendimentos de pequeno e médio porte, com faturamento anual de no máximo R$ 16 milhões. Nesse caso, as empresas terão acesso a créditos de até R$ 250 mil, com taxa de juros fixa de 4,22% ao ano, para pagamentos feitos em dia. O prazo para pagamento nessa linha é de até 60 meses, incluindo-se até seis meses de carência.

De acordo com o prefeito Silvio Barros, o apoio financeiro anunciado pelo Estado será fundamental. “Para os empresários que tiveram prejuízos graves, as linhas de crédito especiais anunciadas pelo governador representam um alento e certamente vão ajudar muitas pessoas”, disse.

FECAP

Além das linhas de crédito destinadas ao setor produtivo, o Estado também poderá utilizar recursos do Fundo Estadual para Calamidades Públicas (Fecap) para auxiliar na recuperação de estruturas públicas e no atendimento às famílias que tiveram suas casas danificadas. “São recursos financeiros para auxiliar na reconstrução das estruturas públicas danificadas e também apoiar as famílias que tiveram prejuízos em suas residências”, reforçou o coordenador estadual da Defesa Civil, coronel Fernando Schunig.