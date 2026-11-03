Estado convoca mais 120 aprovados em concurso que já chamou quase 2,5 mil profissionais

O Governo do Estado convocou mais 120 candidatos aprovados no concurso público de 2024 para o Quadro Próprio do Poder Executivo (QPPE). Ao longo do certame, o Estado já autorizou a ocupação de 2.475 vagas, ampliando a previsão inicial de contratação de profissionais para diferentes áreas da administração estadual. Somente em 2026, foram 803 nomeações decorrentes do concurso.

A nova convocação é destinada à etapa de avaliação médica, que antecede a nomeação e a posse nos cargos. Entre os profissionais convocados estão 25 contadores, 16 economistas, 13 analistas de procuradoria, 13 engenheiros civis, nove engenheiros eletricistas, oito fiscais de meio ambiente, sete engenheiros ambientais, além de bibliotecários, comunicadores sociais, técnicos de laboratório, técnicos de segurança do trabalho e outros especialistas.

A diversidade de formações atende às diferentes necessidades da administração pública estadual. São profissionais que atuam em atividades essenciais para o funcionamento do Estado, como planejamento e gestão de recursos, elaboração e análise de projetos, fiscalização ambiental, acompanhamento de obras, suporte jurídico, produção de informações e organização de serviços e processos administrativos.

Segundo o secretário estadual da Administração e da Previdência (Seap), Kunibert Kolb Neto, a convocação de mais servidores reforça o compromisso do Estado com a qualificação cada vez maior do serviço público paranaense. “A ampliação do número de profissionais para compor o Governo do Paraná ao longo dos últimos anos é uma das principais marcas da atual gestão, já que esse reforço se reflete diretamente na qualidade dos serviços prestados”, afirmou.

O concurso, que inicialmente tinha validade de dois anos, foi prorrogado até 2028 pela Seap em agosto. A medida permite que o Estado continue aproveitando os candidatos aprovados para atender às necessidades de pessoal dos órgãos estaduais. As novas convocações também contemplam vagas decorrentes de nomeações anteriores em que os candidatos não chegaram a tomar posse.

Nos próximos dias, a Seap também divulgará o resultado da análise dos recursos da fase de Investigação Social referentes a 202 candidatos. A etapa é exigida dos candidatos a vagas destinadas às unidades de privação e restrição de liberdade, em funções como assistente social, médico, psicólogo, pedagogo e técnico de enfermagem.

FORTALECIMENTO

O concurso foi organizado pela Secretaria de Estado da Administração e da Previdência, por meio do Departamento de Recursos Humanos e Previdência (DRH). Realizado em abril de 2024, o certame recebeu mais de 35 mil inscrições e teve 25.626 participantes nas provas. Desde então, o Estado ampliou o número de vagas e o aproveitamento dos candidatos aprovados.

IMPACTO

A recomposição e a qualificação do quadro de servidores têm reflexos diretos na capacidade de atuação do poder público, como explica o diretor de Gestão de Pessoas, Previdência e Saúde do Servidor da Seap, Luiz Gustavo Sulek Castilho. “A presença de mais profissionais especializados amplia a capacidade técnica dos órgãos estaduais, permite dar andamento a projetos, agilizar análises e procedimentos e oferecer suporte à execução das políticas públicas em todo o Paraná.”

Na prática, esse trabalho se traduz em melhores condições para o Estado planejar e executar obras e investimentos, acompanhar a aplicação dos recursos públicos, desenvolver ações de proteção ambiental e dar respostas às demandas da sociedade. Embora parte dessas atividades ocorra nos “bastidores” da administração, elas são fundamentais para que os serviços e as políticas públicas cheguem de maneira mais eficiente aos paranaenses.

AVALIAÇÃO MÉDICA

Os candidatos convocados deverão fazer os exames de auxílio diagnóstico e as avaliações especializadas exigidas para cada função, além de preencher e assinar a Ficha de Informações Médicas (FIM). A documentação deverá ser encaminhada pelo sistema eProtocolo do Governo do Estado entre as 8h30 de 9 de novembro e as 17h59 de 9 de dezembro de 2026.

As orientações completas sobre os procedimentos e a relação de exames exigidos estão disponíveis no Edital Convocação publicado pela Seap.