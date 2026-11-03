Novembrinho Azul reforça prevenção e cuidados com a saúde de meninos e adolescentes no Paraná

DA REDAÇÃO/ALEP - FOLHA EXTRA

Criado por lei de autoria dos deputados estaduais Mabel Canto (PP) e Ney Leprevost (Republicanos), presidente da Frente Parlamentar da Medicina, o programa Novembrinho Azul chega ao Paraná com o objetivo de ampliar a atenção à saúde masculina desde a infância. A iniciativa é complementar ao “Outubrinho Rosa”, voltado à saúde das meninas.

O programa tem como foco a prevenção, o diagnóstico e o tratamento precoce de doenças que afetam meninos e adolescentes, além do incentivo à vacinação contra o HPV.

Durante todo o mês de novembro, são realizadas campanhas de conscientização sobre problemas como fimose, hérnia inguinal, hipospádia, distopia testicular, disfunção urinária e varicocele.

A ação também busca orientar pais, responsáveis e adolescentes sobre a importância dos cuidados preventivos. Entre as principais medidas está a vacinação contra o HPV, recomendada para meninos e meninas e considerada fundamental na prevenção de doenças graves, incluindo diferentes tipos de câncer.

Para Ney Leprevost, o Novembrinho Azul representa um avanço na saúde pública do estado. “A iniciativa amplia o acesso à informação, estimula os cuidados preventivos e incentiva o acompanhamento médico dos adolescentes, contribuindo para a prevenção de doenças e o diagnóstico precoce”, afirma.