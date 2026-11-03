Publicidade

Governo mobiliza equipes para atender cidades atingidas por tempestades e vendavais

Maringá, na região Noroeste, e Marquinho, no Centro-Sul, estão entre as cidades que registraram os maiores impactos, com destelhamentos, queda de árvores, danos em imóveis e interrupções no sistema viário

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO COM AEN
03/11/2026 às 09h13
Governo mobiliza equipes para atender cidades atingidas por tempestades e vendavais
Governo do Paraná mobiliza equipes para atender cidades atingidas por tempestades e vendavais. Foto: Defesa Civil

DA REDAÇÃO/AEN - FOLHA EXTRA

O Governo do Paraná mobilizou equipes da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros para prestar atendimento aos municípios atingidos pelas tempestades que passaram pelo Estado entre domingo (1º) e segunda-feira (2). Maringá, na região Noroeste, e Marquinho, no Centro-Sul, estão entre as cidades que registraram os maiores impactos, com destelhamentos, queda de árvores, danos em imóveis e interrupções no sistema viário.

De acordo com o levantamento preliminar da Defesa Civil Estadual, até o final da manhã desta segunda-feira 17 municípios paranaenses haviam registrado ocorrências relacionadas aos temporais de domingo e segunda-feira. Ao todo, 1.277 pessoas foram afetadas, nove ficaram desalojadas, 350 residências sofreram danos e uma foi destruída.

Em Maringá, as equipes estaduais e municipais trabalham no atendimento às ocorrências e no levantamento dos prejuízos provocados pelo temporal. As rajadas de vento chegaram a 90 km/h em alguns pontos da cidade, durante a madrugada de segunda-feira, causando queda de árvores, destelhamentos, danos à rede elétrica e bloqueios de vias.

Para agilizar as ações, foi estabelecido um gabinete de gestão integrada, reunindo órgãos estaduais e municipais. A Coordenadoria Estadual da Defesa Civil também deslocou o coordenador executivo, coronel Ivan Ricardo Fernandes, ao município para acompanhar os trabalhos, orientar as operações e auxiliar na organização do atendimento às famílias afetadas.

O Corpo de Bombeiros reforçou a operação com o envio de militares de Cascavel, Londrina, Ponta Grossa e Curitiba, que se somam às equipes locais e regionais. O efetivo adicional atua principalmente no corte e na poda de árvores e na desobstrução de ruas atingidas pelo vendaval.

A própria sede do 5º Batalhão de Bombeiros Militar (5º BBM), em Maringá, foi atingida pela força dos ventos, e o prédio administrativo teve parte do telhado arrancada, além de cinco viaturas atingidas. Não houve registro de militares feridos.

Apesar dos danos na unidade, as equipes mantiveram o atendimento às ocorrências na cidade, com apoio dos reforços enviados pelo comando-geral da corporação.

MARQUINHO

No município de Marquinho, na região Centro-Sul, a tempestade acompanhada de fortes rajadas de vento e granizo atingiu residências e prédios públicos na tarde de domingo (1º). Segundo os dados iniciais da Defesa Civil Estadual, 1.080 pessoas foram afetadas e 270 residências registraram danos.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e mobilizou cinco militares do 12º Batalhão de Bombeiros Militar, sediado em Laranjeiras do Sul, com duas viaturas para auxiliar no atendimento.

Como medida emergencial, os bombeiros disponibilizaram seis bobinas de lona à Prefeitura, responsável pela distribuição do material às famílias que tiveram os imóveis danificados. Não houve registro de vítimas, desabrigados ou desalojados.

PREVISÃO E CUIDADOS

De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), a instabilidade climática vai continuar ao longo desta semana. A previsão indica maior intensidade das chuvas entre quarta (4) e quinta-feira (5), em razão da formação de um ciclone extratropical na costa da região Sul e do avanço de uma nova frente fria.

A Defesa Civil orienta a população a acompanhar os alertas meteorológicos e adotar medidas preventivas durante as tempestades. É importante procurar abrigo em locais seguros e evitar permanecer próximo a árvores, postes, placas e estruturas que possam cair com a força dos ventos.

Para receber gratuitamente os alertas da Defesa Civil por SMS, basta enviar o CEP para o número 40199. O cadastro também pode ser feito pelo WhatsApp, pelo número (61) 2034-4611.
Em situações de emergência, a população deve acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.

Rodovia será interditada para remoção de carga. Foto: DER
INTERDIÇÃO NA PR-090 Há 4 dias

Rodovia que liga cidades da região será totalmente interditada neste sábado

Bloqueio na PR-090 começa às 09h para retirada de carga de 34 metros que tombou às margens da rodovia; operação deve durar cerca de quatro horas

 Foto: SEJU
INVESTIMENTOS Há 4 dias

Estado investe R$ 6,3 milhões em reparos nas 27 unidades socioeducativas do Paraná

Obras contemplam 18 Centros de Socioeducação e nove Casas de Semiliberdade, com intervenções em alojamentos, coberturas, instalações, áreas esportivas e segurança

 As intervenções incluem a instalação de novas placas e serviços de pintura nas vias públicas. Foto: Giuliano Gomes/Detran-PR
SINALIZA PARANÁ Há 5 dias

Detran prevê investimentos em melhorias no trânsito de cidades da região

Ibaiti, Arapoti e Santo Antônio da Platina estão entre os municípios que devem receber novas placas e pinturas de trânsito por meio do programa Sinaliza Paraná

 Entre os atrativos estão experiências com óculos de realidade virtual, jogos digitais e demonstrações de impressão 3D. Foto: SEIA
CARRETA DA INOVAÇÃO Há 5 dias

Programa de inovação do governo chega a Salto do Itararé com atividades gratuitas

Carreta da Inovação estará no município entre a terça-feira (03) e sexta-feira (06), oferecendo experiências com realidade virtual, impressão 3D, jogos digitais e atividades educativas

 Foto: Ari Dias/AEN
GOVERNO ESTADUAL Há 6 dias

Estado fez investimento recorde de R$ 2,8 bilhões em ciência, tecnologia e inovação

O balanço dos últimos oito anos foi destaque da 36ª Reunião do Conselho Paranaense de Ciência e Tecnologia, no Palácio Iguaçu. Os recursos são do Fundo Paraná de fomento científico

Publicidade
Últimas notícias
PREVISÃO DO TEMPO Há 31 minutos

Ciclone coloca cidades do Paraná em alerta para tempestades pelos próximos três dias
MORTE NA RODOVIA Há 33 minutos

Motorista foge após causar acidente com morte em rodovia do Norte Pioneiro
CAMPOS GERAIS Há 45 minutos

Oito irmãos são encontrados vivendo em condições precárias nos Campos Gerais
NORTE PIONEIRO Há 49 minutos

Homem é morto a tiros na própria residência em cidade da região
NORTE PIONEIRO Há 1 hora

Irmãos são suspeitos de matar jovem com golpes de faca no Norte Pioneiro

Blogs e colunas
FLÁVIO MELLO
FLÁVIO MELLO Renato Nadalini Aguiar: a inquietude de um artista que merece ser ouvido
GIRO PARANÁ - ADI-PR
GIRO PARANÁ - ADI-PR 30 outubro – Coluna da ADI pelo Paraná
Isabella Sade
Isabella Sade 5 tendências de maquiagem do verão europeu que prometem ganhar espaço no Brasil
Publicidade
Publicidade
Publicidade
Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Folha Extra - Todos os direitos reservados