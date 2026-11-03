Governo mobiliza equipes para atender cidades atingidas por tempestades e vendavais

DA REDAÇÃO/AEN - FOLHA EXTRA

O Governo do Paraná mobilizou equipes da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros para prestar atendimento aos municípios atingidos pelas tempestades que passaram pelo Estado entre domingo (1º) e segunda-feira (2). Maringá, na região Noroeste, e Marquinho, no Centro-Sul, estão entre as cidades que registraram os maiores impactos, com destelhamentos, queda de árvores, danos em imóveis e interrupções no sistema viário.

De acordo com o levantamento preliminar da Defesa Civil Estadual, até o final da manhã desta segunda-feira 17 municípios paranaenses haviam registrado ocorrências relacionadas aos temporais de domingo e segunda-feira. Ao todo, 1.277 pessoas foram afetadas, nove ficaram desalojadas, 350 residências sofreram danos e uma foi destruída.

Em Maringá, as equipes estaduais e municipais trabalham no atendimento às ocorrências e no levantamento dos prejuízos provocados pelo temporal. As rajadas de vento chegaram a 90 km/h em alguns pontos da cidade, durante a madrugada de segunda-feira, causando queda de árvores, destelhamentos, danos à rede elétrica e bloqueios de vias.

Para agilizar as ações, foi estabelecido um gabinete de gestão integrada, reunindo órgãos estaduais e municipais. A Coordenadoria Estadual da Defesa Civil também deslocou o coordenador executivo, coronel Ivan Ricardo Fernandes, ao município para acompanhar os trabalhos, orientar as operações e auxiliar na organização do atendimento às famílias afetadas.

O Corpo de Bombeiros reforçou a operação com o envio de militares de Cascavel, Londrina, Ponta Grossa e Curitiba, que se somam às equipes locais e regionais. O efetivo adicional atua principalmente no corte e na poda de árvores e na desobstrução de ruas atingidas pelo vendaval.

A própria sede do 5º Batalhão de Bombeiros Militar (5º BBM), em Maringá, foi atingida pela força dos ventos, e o prédio administrativo teve parte do telhado arrancada, além de cinco viaturas atingidas. Não houve registro de militares feridos.

Apesar dos danos na unidade, as equipes mantiveram o atendimento às ocorrências na cidade, com apoio dos reforços enviados pelo comando-geral da corporação.

MARQUINHO

No município de Marquinho, na região Centro-Sul, a tempestade acompanhada de fortes rajadas de vento e granizo atingiu residências e prédios públicos na tarde de domingo (1º). Segundo os dados iniciais da Defesa Civil Estadual, 1.080 pessoas foram afetadas e 270 residências registraram danos.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e mobilizou cinco militares do 12º Batalhão de Bombeiros Militar, sediado em Laranjeiras do Sul, com duas viaturas para auxiliar no atendimento.

Como medida emergencial, os bombeiros disponibilizaram seis bobinas de lona à Prefeitura, responsável pela distribuição do material às famílias que tiveram os imóveis danificados. Não houve registro de vítimas, desabrigados ou desalojados.

PREVISÃO E CUIDADOS

De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), a instabilidade climática vai continuar ao longo desta semana. A previsão indica maior intensidade das chuvas entre quarta (4) e quinta-feira (5), em razão da formação de um ciclone extratropical na costa da região Sul e do avanço de uma nova frente fria.

A Defesa Civil orienta a população a acompanhar os alertas meteorológicos e adotar medidas preventivas durante as tempestades. É importante procurar abrigo em locais seguros e evitar permanecer próximo a árvores, postes, placas e estruturas que possam cair com a força dos ventos.

Para receber gratuitamente os alertas da Defesa Civil por SMS, basta enviar o CEP para o número 40199. O cadastro também pode ser feito pelo WhatsApp, pelo número (61) 2034-4611.

Em situações de emergência, a população deve acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.