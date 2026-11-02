Temporal atinge cidade de 4 mil habitantes, destrói casas e deixa 70% da população afetada

Com aproximadamente 4,4 mil habitantes, Marquinho enfrentou uma das situações mais graves provocadas pelas chuvas registradas no Paraná. Foto Reprodução de vídeo da internet

Um forte temporal acompanhado de granizo e ventos intensos, na tarde de ontem, provocou um cenário de destruição em Marquinho, a 45 km de Laranjeiras do Sul, na região Centro-Sul do Paraná. A tempestade destelhou residências, danificou prédios públicos, derrubou postes e deixou ruas e quintais cobertos por pedras de gelo. Segundo estimativa preliminar da prefeitura, cerca de 70% da população foi atingida pelos efeitos da tempestade.

Com aproximadamente 4,4 mil habitantes, Marquinho enfrentou uma das situações mais graves provocadas pelas chuvas registradas no Paraná durante o fim de semana. Imagens divulgadas nas redes sociais mostram a intensidade do granizo, a força dos ventos e os prejuízos deixados em diferentes pontos da cidade.

De acordo com a administração municipal, os estragos atingiram residências, estabelecimentos comerciais, escolas e unidades de saúde. Entre os prédios públicos danificados estão a sede da Prefeitura, o Centro de Eventos e as escolas municipais Rui Barbosa, Cândido Xavier e Jânio Quadros.

Na zona rural, as comunidades de Pedra Branca, Terra Boa, Gleba Nove e Guampará estão entre as localidades mais prejudicadas. Além dos danos nas construções, moradores enfrentaram dificuldades provocadas pela interrupção do fornecimento de energia elétrica.

Segundo a Companhia Paranaense de Energia (Copel), aproximadamente 2,4 mil unidades consumidoras ficaram sem luz, o equivalente a cerca de 99% do município. A tempestade provocou a queda de postes e danos à rede elétrica, exigindo a mobilização de equipes para restabelecer o serviço.

O prefeito Elio Bolzon Junior, conhecido como Juninho (MDB), informou que a administração municipal iniciou um levantamento dos prejuízos e trabalha para prestar assistência às famílias atingidas. Entre as medidas avaliadas está a decretação de situação de emergência, que poderá facilitar a solicitação de recursos e materiais para a recuperação dos imóveis.

Bombeiros atendem famílias e Paraná segue sob alerta de temporais

Equipes do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil foram mobilizadas para atender os moradores e auxiliar na proteção das residências danificadas. Uma das primeiras providências foi a distribuição de lonas para cobrir provisoriamente os telhados atingidos pelo granizo.

Conforme balanço operacional divulgado nesta segunda-feira (2), o Corpo de Bombeiros estimou que aproximadamente 100 pessoas foram diretamente afetadas por danos materiais identificados no atendimento emergencial. A Defesa Civil informou que, até aquele momento, não havia registro de feridos, desabrigados ou desalojados. O número não representa a estimativa mais ampla da prefeitura sobre a população atingida pelos efeitos do temporal.

A tempestade também provocou estragos em outros municípios da região. Em Laranjal, foram registradas casas parcialmente destruídas na zona rural. Cantagalo, Pitanga e outras localidades do Centro-Sul também tiveram ocorrências relacionadas aos ventos e às chuvas.

Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), o calor e a atuação de um sistema de baixa pressão sobre o Paraguai favoreceram a formação das áreas de instabilidade que atingiram o estado.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta de perigo para novas tempestades nesta segunda-feira (2), com previsão de chuvas intensas, rajadas de vento entre 60 e 100 km/h e possibilidade de granizo em diversas regiões paranaenses.

A orientação das autoridades é para que a população evite permanecer próxima de árvores, postes e estruturas que possam ser derrubadas pelo vento. Em situações de emergência, o Corpo de Bombeiros pode ser acionado pelo telefone 193 e a Defesa Civil pelo 199.