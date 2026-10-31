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Mulher é encontrada morta em Arapoti após dois dias desaparecida

Cineia Arruda dos Anjos Raysel, de 43 anos, estava desaparecida desde quinta-feira (29). Corpo foi localizado próximo ao local onde seu veículo havia sido encontrado; Polícia Civil investiga as circunstâncias da morte

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO - DAVI MARTINS
31/10/2026 às 11h54 Atualizada em 31/10/2026 às 12h03
Mulher é encontrada morta em Arapoti após dois dias desaparecida
A vítima foi identificada como Cineia Arruda dos Anjos Raysel. Foto: Reprodução/Arapoti 360

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

ARAPOTI - Uma mulher de 43 anos, que estava desaparecida desde quinta-feira (29), foi encontrada morta no início da manhã deste sábado (31), em uma área rural do município de Arapoti, nos Campos Gerais do Paraná. A vítima foi identificada como Cineia Arruda dos Anjos Raysel. O desaparecimento havia mobilizado moradores e provocado grande preocupação na comunidade. As informações são da Folha Paranaense.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o corpo foi localizado por funcionários da família, que comunicaram a ocorrência por volta das 06h45. A vítima estava em uma área rural próxima ao local onde sua Chevrolet Tracker havia sido encontrada na noite de sexta-feira (30).

A Polícia Civil confirmou que a morte foi provocada por disparo de arma de fogo. Conforme as informações preliminares repassadas pelos investigadores, não foram identificados, inicialmente, indícios de homicídio. A corporação também informou que Cineia teria deixado uma carta de despedida.

Equipes responsáveis pela perícia foram acionadas e se deslocaram até o local para realizar os levantamentos necessários. As circunstâncias da morte ainda serão apuradas pela Polícia Civil.

Segundo o Arapoti 360, Cineia era conhecida na cidade por trabalhar há anos no ramo da contabilidade, e ter atuado como professora de inglês durante alguns anos.

Desaparecimento mobilizou moradores

Cineia estava desaparecida desde quinta-feira (29). Na noite de sexta-feira (30), seu veículo foi localizado em uma estrada rural próxima a uma área de reflorestamento de pinus, nas proximidades do Residencial 2.

A localização do automóvel aumentou a preocupação de familiares e moradores, que acompanhavam as buscas por informações sobre seu paradeiro.

Durante a noite, chegaram a circular nas redes sociais informações de que a mulher teria sido encontrada morta. Naquele momento, porém, os boatos foram desmentidos pelas autoridades, já que a localização do corpo ainda não havia sido confirmada.

A confirmação ocorreu somente na manhã deste sábado, após o comunicado feito ao Corpo de Bombeiros.

Cineia deixa uma filha. A notícia de sua morte provocou comoção em Arapoti, onde moradores acompanhavam o desaparecimento desde os primeiros relatos.

O caso segue sob investigação da Polícia Civil, que deverá esclarecer as circunstâncias da morte.

Imagem ilustrativa. Foto: DCMais
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