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Adolescente é apreendido com maconha e dinheiro em Arapoti

Durante a abordagem, a Polícia Militar também prendeu um jovem de 18 anos; menor contou à própria mãe onde escondia materiais utilizados para embalar drogas

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO - DAVI MARTINS
30/10/2026 às 09h29
Adolescente é apreendido com maconha e dinheiro em Arapoti
Imagem ilustrativa. Foto: DCMais

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

ARAPOTI - Um adolescente foi apreendido e um jovem de 18 anos acabou preso por suspeita de tráfico de drogas na tarde desta quinta-feira (29), em Arapoti, nos Campos Gerais do Paraná. Durante a ocorrência, o menor revelou à própria mãe onde guardava materiais relacionados à atividade ilícita dentro de casa.

Segundo informações da Polícia Militar do Paraná (PMPR), divulgadas pelo Diário dos Campos, a ocorrência foi registrada por volta das 15h, na Rua Ucrânia, no bairro Humaitá.

Os policiais realizavam patrulhamento quando avistaram dois indivíduos em atitude suspeita saindo das proximidades de uma área de mata. Ao perceberem a aproximação da viatura, os dois tentaram retornar ao local de onde haviam saído, mas foram abordados pela equipe.

Durante a revista pessoal, os militares encontraram com o adolescente cinco invólucros de maconha, R$ 55 em dinheiro, um canivete e dois aparelhos celulares. Com o jovem de 18 anos, foram localizados outros 14 papelotes de drogas.

Adolescente indica esconderijo dentro de casa

Após a abordagem, os policiais seguiram até a residência do adolescente. Com autorização da mãe, realizaram buscas no quarto do menor, onde encontraram dez papelotes vazios utilizados para embalar entorpecentes.

Conforme o relato da ocorrência, o adolescente indicou à mãe o local onde estavam guardados os materiais.

Diante dos fatos, o jovem de 18 anos recebeu voz de prisão, enquanto o adolescente foi apreendido e encaminhado, acompanhado de sua responsável, à Delegacia de Polícia Civil de Arapoti.

O caso foi apresentado à Polícia Civil para os procedimentos cabíveis.

Com informações de DCMais.

Foto: Divulgação.
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