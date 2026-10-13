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Morre cantor Netinho, ícone do axé, aos 60 anos

Ícone da música baiana morreu na manhã desta terça-feira (13/10)

Por: DAVI MARTINS Fonte: LEO DIAS
13/10/2026 às 14h25 Atualizada em 13/10/2026 às 15h14
Morre cantor Netinho, ícone do axé, aos 60 anos
Cantor Netinho (Reprodução)

O cantor Netinho, conhecido por sucessos que marcaram a história do axé music, morreu aos 60 anos nesta terça-feira (13/10). A informação foi confirmada pela assessoria do artista nas redes sociais. Nos últimos meses, ele enfrentava um linfoma não Hodgkin do tipo B.

Em comunicado, a equipe lamentou a morte e destacou a conexão que o artista construiu com o público ao longo da carreira. “Sua voz, sua energia e sua forma tão particular de se conectar com o público deixam um legado que permanecerá para sempre na memória e no coração de seus fãs, amigos e de todos que tiveram o privilégio de acompanhá-lo”, declarou a assessoria.

Netinho ganhou projeção nacional durante o auge do axé music, nos anos 1990. Entre seus maiores sucessos está “Milla”, que se tornou um dos clássicos do gênero e atravessou gerações. O repertório do cantor também reúne canções como “Prefixo de Verão”, “Capricho dos Deuses” e “Beijo na Boca”, que embalaram shows, carnavais e micaretas pelo país.

A equipe também ressaltou a forma como o artista encarava a vida e o tratamento. Segundo o comunicado, ele costumava falar sobre sua trajetória com gratidão e serenidade, mesmo diante das dificuldades.

Vale lembrar que Netinho foi internado há cerca de duas semanas no Hospital Aliança Star, em Salvador, após a recidiva do linfoma não Hodgkin, diagnosticado em 2025. A informação foi divulgada pela equipe de comunicação do cantor em 30 de setembro, por meio das redes sociais.

Fonte original Portal Leo Dias.

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