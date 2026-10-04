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Menina da Bota e Caneta Azul: veja quantos votos os candidatos famosos da internet tiveram

Personagens que ganharam projeção nas redes sociais disputaram uma vaga na Câmara dos Deputados nas eleições de 2026

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação - Marcelo Aguiar
04/10/2026 às 20h02
Menina da Bota e Caneta Azul: veja quantos votos os candidatos famosos da internet tiveram
Foto: Ilustrativa - Reprodução/Internet

Redação - Marcelo Aguiar

ELEIÇÕES 2026 - As eleições de 2026 levaram às urnas uma série de candidatos que ficaram conhecidos do público principalmente por meio da internet. Entre eles estão Maria José Mendes da Cruz, a Menina da Bota, candidata a deputada federal por Minas Gerais, e Manoel Jardim Gomes, conhecido como Caneta Azul, que disputou uma vaga de deputado federal por São Paulo.

Menina da Bota recebeu 7.297 votos em Minas Gerais. Ela concorreu pelo União Brasil, utilizando o número 4411. Segundo os dados registrados na Justiça Eleitoral, Maria José Mendes da Cruz nasceu em Angelândia (MG), tem 23 anos e declarou como ocupação a atividade de cantora e compositora. A candidatura foi registrada como deferida.

O nome pelo qual ficou conhecida ganhou espaço nas redes sociais e acabou sendo levado para a urna durante a disputa eleitoral. A candidatura chamou atenção por integrar o grupo de personalidades que conquistaram notoriedade fora da política e decidiram disputar um cargo eletivo.

Já Manoel Gomes, conhecido nacionalmente como Caneta Azul, recebeu 6.304 votos na disputa por uma vaga de deputado federal em São Paulo. Ele concorreu pelo Avante, com o número 7030. O registro eleitoral identifica o candidato como Manoel Jardim Gomes, natural de Balsas, no Maranhão, nascido em 2 de dezembro de 1969. A candidatura também foi deferida pela Justiça Eleitoral.

Manoel Gomes já havia participado de uma eleição anteriormente. Em 2022, concorreu ao cargo de deputado estadual no Maranhão pelo PL e recebeu 7.543 votos, ficando como suplente. Em 2026, mudou o domicílio eleitoral e disputou uma vaga na Câmara dos Deputados por São Paulo.

A candidatura do cantor também ganhou repercussão durante a campanha por causa de sua popularidade nas redes sociais. Reportagem publicada durante o período eleitoral destacou que Gomes tinha milhões de seguidores e que o Avante destinou recursos do fundo eleitoral para a campanha.

Apesar da notoriedade conquistada na internet, os dois candidatos não alcançaram votação suficiente para conquistar uma cadeira na Câmara dos Deputados, de acordo com os números informados na apuração.

A presença de nomes conhecidos da internet nas eleições de 2026 também ocorreu em um cenário de grande diversidade de perfis entre os candidatos. Levantamento publicado durante a campanha mostrou que os mais de 20 mil candidatos registrados declararam mais de 200 diferentes profissões à Justiça Eleitoral, incluindo artistas, influenciadores e outras pessoas conhecidas fora da política tradicional.

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