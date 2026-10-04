Publicidade

Com um terço das urnas apuradas, Moro lidera e Sandro Alex segue em segundo

Candidato do PL segue na frente com mais de 50% dos votos e candidato do PSD em segundo com 24,8%

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação - Marcelo Aguiar
04/10/2026 às 18h01 Atualizada em 04/10/2026 às 18h05
Com um terço das urnas apuradas, Moro lidera e Sandro Alex segue em segundo
Foto: Ilustrativa - Reprodução/Internet

Redação - Marcelo Aguiar

ELEIÇÕES 2026 - A disputa pelo governo do Paraná segue com o candidato do PL, Sérgio Moro, na liderança. O segundo lugar está sendo disputado pelos candidatos do PSD, Sandro Alex, que assumiu o segundo lugar com 24,9% dos votos, seguido do candidato do PDT Requião Filho com 23,8% dos votos.

Os três nomes concentram os principais votos, onde os outros candidatos não ultrapassam a margem de 1%. Em números reais, Moro soma pouco mais de 1,2 milhões de voto, enquanto Sandro Alex tem 606.492 e Requião Filho com 579.174.

A Folha segue apurando voto a voto.

Para vencer a eleição para governador no primeiro turno, o candidato precisa conquistar mais da metade dos votos válidos. Foto Divulgação PL
DEFINIÇÃO Há 2 horas

Sergio Moro é eleito governador do Paraná no primeiro turno

Candidato do PL supera a marca de 50% dos votos válidos e garante vitória neste domingo (4), sem necessidade de segundo turno no Paraná

 Foto: Ilustrativa - Reprodução/Internet
ELEIÇÕES 2026 Há 2 horas

Menina da Bota e Caneta Azul: veja quantos votos os candidatos famosos da internet tiveram

Personagens que ganharam projeção nas redes sociais disputaram uma vaga na Câmara dos Deputados nas eleições de 2026

 Foto: Ilustrativa - Reprodução/Internet
ELEIÇÕES 2026 Há 2 horas

Moro vence nos seis maiores colégios do Norte Pioneiro; Sandro Alex leva vantagem sobre Requião

Candidato do PL liderou em Wenceslau Braz, Cornélio Procópio, Jacarezinho, Santo Antônio da Platina, Bandeirantes e Ibaiti; Sandro ficou em segundo em quatro municípios

 Foto: Ilustrativa - Reprodução/Internet
ELEIÇÕES 2026 Há 3 horas

Filipe Barros e Deltan Dallagnol são eleitos senadores pelo Paraná; Curi fica em terceiro

Candidato do PL foi o mais votado do Estado na disputa ao Senado; eleição de Deltan ainda depende de decisão definitiva da Justiça Eleitoral

 Foto: Reprodução/Internet
ELEIÇÕES 2026 Há 3 horas

Com 100% das urnas apuradas, Flávio Bolsonaro e Sérgio Moro vencem em Wenceslau Braz

Candidato ao governo do Estado pelo PL conquistou 47,1% dos votos brazenses enquanto o candidato a presidência pelo mesmo partido somou 62,9% dos votos

Publicidade
Últimas notícias
DEFINIÇÃO Há 1 hora

Sergio Moro é eleito governador do Paraná no primeiro turno
NORTE PIONEIRO Há 1 hora

Temporal derruba árvores e danifica base do SAMU em Jacarezinho
ELEIÇÕES 2026 Há 2 horas

Menina da Bota e Caneta Azul: veja quantos votos os candidatos famosos da internet tiveram
ELEIÇÕES 2026 Há 2 horas

Flávio vence nas três cidades; veja como Jaguariaíva, Sengés e Arapoti votaram
ELEIÇÕES 2026 Há 2 horas

Com 100% das urnas apuradas, Flávio Bolsonaro vence em Jaguariaíva com 66,60%

Publicidade
Blogs e colunas
FLÁVIO MELLO
FLÁVIO MELLO Quando o teatro entra em cena para salvar vidas
GIRO PARANÁ - ADI-PR
GIRO PARANÁ - ADI-PR 02 de outubro – Coluna da ADI pelo Paraná
Isabella Sade
Isabella Sade 5 tendências de maquiagem do verão europeu que prometem ganhar espaço no Brasil
Publicidade
Publicidade
Publicidade
Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Folha Extra - Todos os direitos reservados