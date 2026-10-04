Com um terço das urnas apuradas, Moro lidera e Sandro Alex segue em segundo

Redação - Marcelo Aguiar

ELEIÇÕES 2026 - A disputa pelo governo do Paraná segue com o candidato do PL, Sérgio Moro, na liderança. O segundo lugar está sendo disputado pelos candidatos do PSD, Sandro Alex, que assumiu o segundo lugar com 24,9% dos votos, seguido do candidato do PDT Requião Filho com 23,8% dos votos.

Os três nomes concentram os principais votos, onde os outros candidatos não ultrapassam a margem de 1%. Em números reais, Moro soma pouco mais de 1,2 milhões de voto, enquanto Sandro Alex tem 606.492 e Requião Filho com 579.174.

A Folha segue apurando voto a voto.