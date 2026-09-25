Polícia encontra moto clonada em Jaboti e homem acaba preso

Ele foi encaminhado ao sistema penitenciário, enquanto a motocicleta permaneceu apreendida em Tomazina. Foto: PCPR

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

JABOTI - A Polícia Civil do Paraná (PCPR) apreendeu uma motocicleta com sinais de clonagem e prendeu o condutor em flagrante nesta quinta-feira (24), em Jaboti, no Norte Pioneiro.

A ação começou após denúncias anônimas indicarem que uma motocicleta estaria circulando pela região com indícios de clonagem.

Segundo o delegado Juliano Oliveira, durante consultas aos sistemas policiais, os investigadores descobriram que o registro original utilizado pelo veículo correspondia a uma motocicleta que estava em uma loja de automóveis em Ponta Grossa.

Com as informações, os policiais iniciaram diligências e localizaram a moto nas proximidades da PR-960, em Jaboti.

Durante a abordagem e inspeção do veículo, a equipe encontrou uma série de divergências. Entre elas estava a diferença entre a cor da motocicleta abordada e aquela registrada nos sistemas.

Os policiais também identificaram indícios de remarcação nas numerações do chassi e do motor.

Ao ser questionado sobre a procedência da motocicleta, o condutor afirmou ter comprado o veículo de outra pessoa por R$ 10 mil.

Segundo o delegado, o homem também admitiu que tinha conhecimento de irregularidades envolvendo a documentação da moto.

Diante das evidências encontradas durante a fiscalização, o condutor foi preso em flagrante pelo crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

Ele foi encaminhado ao sistema penitenciário, enquanto a motocicleta permaneceu apreendida.