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Filho é preso suspeito de usar aposentadoria dos pais idosos para comprar drogas em Jaboti

Segundo a Polícia Civil, homem de 43 anos mantinha cartões bancários dos pais, de 75 e 77 anos; casal vivia sem energia elétrica e com falta de alimentos

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO
16/09/2026 às 15h56
Filho é preso suspeito de usar aposentadoria dos pais idosos para comprar drogas em Jaboti
Imagem Ilustrativa. Foto: PCPR

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

JABOTI - Um homem de 43 anos foi preso em flagrante nesta terça-feira (15), em Jaboti, no Norte Pioneiro, suspeito de se apropriar dos benefícios de aposentadoria dos próprios pais, de 75 e 77 anos. Segundo a Polícia Civil do Paraná (PCPR), o dinheiro seria utilizado para financiar o consumo de bebidas alcoólicas e drogas.

A prisão aconteceu após a PCPR receber denúncias sobre a situação enfrentada pelo casal. Durante as diligências, os policiais apuraram que o filho estaria retendo os cartões bancários e os benefícios dos idosos, deixando os pais em situação de vulnerabilidade.

Casa estava sem energia há cerca de dois meses

Ao chegarem ao imóvel, os policiais encontraram condições precárias de moradia. Conforme a PCPR, havia acúmulo de sujeira e ferragens na área externa da residência, situação que dificultava principalmente a locomoção do pai, de 77 anos, que possui deficiência visual.

A equipe também constatou a falta de alimentos considerados essenciais na residência. Outro problema identificado foi a ausência de energia elétrica: o fornecimento estava suspenso havia aproximadamente dois meses por falta de pagamento.

Diante das condições encontradas, a Assistência Social de Jaboti foi acionada para prestar atendimento emergencial ao casal.

“A Assistência Social do município foi acionada para prestar auxílio emergencial aos idosos, com o fornecimento de alimentos e produtos de higiene”, afirmou o delegado Juliano Oliveira.

Filho foi preso em flagrante

De acordo com a Polícia Civil, o homem foi autuado pelos crimes de expor a perigo a integridade física e psíquica de pessoa idosa e de apropriação de bens dos próprios pais.

Após a prisão em flagrante, ele foi encaminhado ao sistema penitenciário, onde permanece à disposição da Justiça.

Foto: Divulgação.
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