Filho é preso suspeito de usar aposentadoria dos pais idosos para comprar drogas em Jaboti

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA
JABOTI - Um homem de 43 anos foi preso em flagrante nesta terça-feira (15), em Jaboti, no Norte Pioneiro, suspeito de se apropriar dos benefícios de aposentadoria dos próprios pais, de 75 e 77 anos. Segundo a Polícia Civil do Paraná (PCPR), o dinheiro seria utilizado para financiar o consumo de bebidas alcoólicas e drogas.
A prisão aconteceu após a PCPR receber denúncias sobre a situação enfrentada pelo casal. Durante as diligências, os policiais apuraram que o filho estaria retendo os cartões bancários e os benefícios dos idosos, deixando os pais em situação de vulnerabilidade.
Ao chegarem ao imóvel, os policiais encontraram condições precárias de moradia. Conforme a PCPR, havia acúmulo de sujeira e ferragens na área externa da residência, situação que dificultava principalmente a locomoção do pai, de 77 anos, que possui deficiência visual.
A equipe também constatou a falta de alimentos considerados essenciais na residência. Outro problema identificado foi a ausência de energia elétrica: o fornecimento estava suspenso havia aproximadamente dois meses por falta de pagamento.
Diante das condições encontradas, a Assistência Social de Jaboti foi acionada para prestar atendimento emergencial ao casal.
“A Assistência Social do município foi acionada para prestar auxílio emergencial aos idosos, com o fornecimento de alimentos e produtos de higiene”, afirmou o delegado Juliano Oliveira.
De acordo com a Polícia Civil, o homem foi autuado pelos crimes de expor a perigo a integridade física e psíquica de pessoa idosa e de apropriação de bens dos próprios pais.
Após a prisão em flagrante, ele foi encaminhado ao sistema penitenciário, onde permanece à disposição da Justiça.