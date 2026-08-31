Encontro de Carros Antigos promete movimentar o turismo em Jaboti

Evento será realizado nos dias 5 e 6, na Praça Central, com exposição de veículos clássicos, música e atrações culturais

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação com Portal Ibaiti
31/08/2026 às 15h54
Encontro de Carros Antigos promete movimentar o turismo em Jaboti
Foto: Divulgação.

Redação - Folha Extra

JABOTI – O município de Jaboti, no Norte Pioneiro do Paraná, recebe nos dias 5 e 6 de setembro o 1º Encontro de Carros Antigos. O evento reunirá colecionadores, expositores e admiradores de veículos clássicos na Praça Central.

Continua após a publicidade

A programação contará com exposição de automóveis antigos, permitindo ao público conhecer modelos que marcaram diferentes gerações e acompanhar histórias relacionadas ao antigomobilismo. O encontro também será espaço para troca de experiências entre colecionadores e visitantes interessados no segmento.

Além da exposição dos veículos, o evento terá música ao vivo, praça de alimentação e atrações voltadas a diferentes públicos. A programação integra o Motirô Cultural, que também contará com apresentações de rock, shows, encontro de motoclubes, artesanato, exposições, serviços de tattoo e piercing.

A estrutura será montada na região central de Jaboti para receber os veículos e as demais atividades previstas durante os dois dias. A programação reúne atrações culturais e de entretenimento em torno do encontro de carros antigos.

Continua após a publicidade

O evento deve receber moradores de Jaboti e visitantes de municípios do Norte Pioneiro, com a participação de colecionadores e grupos ligados ao antigomobilismo e aos motoclubes.

A realização do 1º Encontro de Carros Antigos ocorre dentro da programação cultural do município e reúne, no mesmo espaço, exposição de veículos históricos, música, gastronomia, artesanato e outras atividades.

Com a programação concentrada nos dias 5 e 6 de setembro, a Praça Central será o ponto de encontro para os participantes do evento e para o público interessado em carros antigos, motocicletas e atrações culturais.

Continua após a publicidade
Foto: Divulgação.
CULTURA E HISTÓRIA Há 2 semanas

Alunos da rede municipal visitam Museu e conhecem a história de Jaboti

Turma teve a oportunidade de conhecer objetos, fotografias e obras que ajudam a contar a trajetória da cidade desde os seus primeiros anos de formação

 Foto: Divulgação.
NORTE PIONEIRO Há 2 semanas

Palestra orienta empreendedores de Jaboti sobre vendas para órgãos públicos

Evento foi realizado na Biblioteca Municipal e reuniu participantes interessados em ampliar conhecimentos sobre oportunidades de negócios com o setor público

 Foto: Ilustrativa/Reprodução/Banda B
CARROS ANTIGOS Há 4 semanas

Motores, nostalgia e clássicos: Primeiro Encontro de Carros Antigos promete movimentar Jaboti

Evento acontece no dia 6 de setembro, na Praça Central, com exposição de veículos, premiação para os primeiros participantes e arrecadação de alimentos para ações solidárias

 Foto: Reprodução/Redes Sociais.
NORTE PIONEIRO Há 1 mês

Velório de jovens que morreram em acidente causa comoção em Jaboti

Corpos de Jean Carlos e Patrick Vilas Boas estão sendo velados no Salão Paroquial do município; os dois morreram em um acidente entre uma van e um caminhão

 Jean Carlos e Patrick Vilas Boas Lima. Foto: Reprodução/Redes Sociais
TRAGÉDIA NA RODOVIA Há 1 mês

Vítimas de grave acidente com caminhão na PR-986 eram moradores de Jaboti

Jean Carlos e Patrick Vilas Boas Lima morreram em um grave acidente após a van carregada de morangos colidir contra um caminhão. A cidade prepara uma cavalgada para prestar a última homenagem às vítimas

Jaboti - PR
Jaboti - PR
Notícias de Jaboti - PR
Ver notícias
Publicidade
ARAPOTI - AGOSTO 300X250
Últimas notícias
CURTO MANDATO Há 14 minutos

Presidente da câmara de Santana do Itararé ficará menos de três meses como prefeito
A BOLA VAI ROLAR Há 54 minutos

Copa Comércio começa nesta segunda-feira em Wenceslau Braz
PREVISÃO DO TEMPO Há 1 hora

Temporais voltam a causar prejuízos e colocam municípios da região em alerta para tempestades
ELEIÇÕES 2026 Há 1 hora

TSE suspende campanha de Renan Santos à Presidência
DECISÃO JUDICIAL Há 2 horas

Justiça determina interdição de lar de idosos no Norte Pioneiro

Publicidade
Blogs e colunas
GIRO PARANÁ - ADI-PR
GIRO PARANÁ - ADI-PR 28 de agosto – Coluna da ADI pelo Paraná
FLÁVIO MELLO
FLÁVIO MELLO Dolly e os discos que ficam
Oliveira Junior
Oliveira Junior Candidatos Nutella: querem o voto, mas fogem do debate
Publicidade
Publicidade
Publicidade
Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Folha Extra - Todos os direitos reservados