Encontro de Carros Antigos promete movimentar o turismo em Jaboti

Redação - Folha Extra

JABOTI – O município de Jaboti, no Norte Pioneiro do Paraná, recebe nos dias 5 e 6 de setembro o 1º Encontro de Carros Antigos. O evento reunirá colecionadores, expositores e admiradores de veículos clássicos na Praça Central.

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A programação contará com exposição de automóveis antigos, permitindo ao público conhecer modelos que marcaram diferentes gerações e acompanhar histórias relacionadas ao antigomobilismo. O encontro também será espaço para troca de experiências entre colecionadores e visitantes interessados no segmento.

Além da exposição dos veículos, o evento terá música ao vivo, praça de alimentação e atrações voltadas a diferentes públicos. A programação integra o Motirô Cultural, que também contará com apresentações de rock, shows, encontro de motoclubes, artesanato, exposições, serviços de tattoo e piercing.

A estrutura será montada na região central de Jaboti para receber os veículos e as demais atividades previstas durante os dois dias. A programação reúne atrações culturais e de entretenimento em torno do encontro de carros antigos.

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O evento deve receber moradores de Jaboti e visitantes de municípios do Norte Pioneiro, com a participação de colecionadores e grupos ligados ao antigomobilismo e aos motoclubes.

A realização do 1º Encontro de Carros Antigos ocorre dentro da programação cultural do município e reúne, no mesmo espaço, exposição de veículos históricos, música, gastronomia, artesanato e outras atividades.

Com a programação concentrada nos dias 5 e 6 de setembro, a Praça Central será o ponto de encontro para os participantes do evento e para o público interessado em carros antigos, motocicletas e atrações culturais.