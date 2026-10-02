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Simepar fala sobre possível tornado em Tomazina; ventos podem ter chegado a 100 km/h

Instituto analisou imagens dos estragos, radares, satélites e dados de estações meteorológicas; temporal arrancou árvores pela raiz e destruiu completamente barracão na zona rural

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO - DAVI MARTINS
02/10/2026 às 09h23
Simepar fala sobre possível tornado em Tomazina; ventos podem ter chegado a 100 km/h
Ventos intensos destruíram um barracão de uma fazenda do Grupo Alvorada em Tomazina. Foto: Divulgação

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

TOMAZINA - As fortes rajadas de vento que deixaram um rastro de destruição em Tomazina durante o temporal desta quinta-feira (1º) podem ter chegado perto dos 100 km/h. A informação foi encaminhada pelo Simepar à reportagem da Folha nesta sexta-feira (2), após o instituto analisar dados e registros do fenômeno que atingiu o município.

A intensidade do temporal chamou a atenção principalmente pelos danos registrados na zona rural. Mais de dez árvores foram arrancadas pela raiz no bairro Gusmão, porteiras foram danificadas e um barracão de uma fazenda do Grupo Alvorada ficou completamente destruído.

Além dos registros feitos por moradores, o Simepar analisou imagens de radar e satélite e dados de estações meteorológicas próximas, considerando o local e o horário das ocorrências.

Até o momento, a análise não encontrou indícios de que um tornado tenha atingido Tomazina. O instituto ressalta, porém, que isso não diminui a gravidade do fenômeno e que as avaliações ainda estão em andamento.

“Até o momento não foi verificado indício de tornado, o que não diminui a gravidade das ocorrências. Estima-se que as rajadas de vento ficaram próximas aos 100 km/h”, informou o Simepar.

O instituto também destacou que as análises continuam e que novos elementos ainda podem ser identificados conforme outros registros e dados sejam avaliados.

Temporal deixou cenário de destruição

A intensidade estimada para as rajadas ajuda a dimensionar os estragos registrados em diferentes pontos de Tomazina.

No bairro Gusmão, na zona rural, mais de dez árvores foram arrancadas pela raiz durante a passagem do temporal. Imagens encaminhadas à Folha mostram árvores de diferentes tamanhos completamente derrubadas, com grandes blocos de terra levantados junto às raízes. Porteiras de propriedades rurais da região também foram danificadas.

Outro dos estragos mais expressivos ocorreu em uma fazenda pertencente ao Grupo Alvorada. Um barracão utilizado para a criação de novilhas leiteiras foi completamente destruído pela força dos ventos.

Vídeos registrados depois da tempestade mostram a estrutura derrubada e os materiais espalhados pelo local. Apesar da dimensão da destruição, não houve registro de animais feridos ou mortos. A estrutura, porém, foi completamente perdida.

Imagens levantaram suspeita de tornado

A possibilidade de um tornado começou a ser levantada depois que vídeos feitos por moradores da região circularam pelas redes sociais. Um dos registros mostra uma formação semelhante a uma nuvem-funil na região entre Siqueira Campos e Tomazina.

A intensidade dos danos em Tomazina, principalmente as árvores arrancadas pela raiz e a destruição de estruturas rurais, também chamou a atenção de moradores.

A avaliação técnica feita até agora, entretanto, não encontrou evidências suficientes para confirmar a ocorrência de um tornado.

O Simepar explicou recentemente que a confirmação desse tipo de fenômeno depende da análise conjunta de diferentes evidências. Entre elas estão imagens de radar, registros feitos no local e características dos danos. Radares meteorológicos podem, dependendo da distância da ocorrência, fornecer informações sobre eventual rotação dentro da tempestade.

Por enquanto, portanto, a análise técnica para Tomazina aponta para rajadas próximas aos 100 km/h, sem indícios de tornado identificados. O Simepar, contudo, mantém as análises em andamento e afirma que novos indícios ainda podem ser encontrados.

Imagens encaminhadas à reportagem da Folha mostram a dimensão dos estragos. Foto: Divulgação
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