Vendaval arranca diversas árvores pela raiz em Tomazina

Imagens encaminhadas à reportagem da Folha mostram a dimensão dos estragos. Foto: Divulgação

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

TOMAZINA - Mais de dez árvores foram arrancadas pela raiz no bairro Gusmão, na zona rural de Tomazina, durante os fortes ventos que atingiram o município nesta quinta-feira (1º).

Imagens encaminhadas à reportagem da Folha mostram a dimensão dos estragos. Em diferentes pontos, árvores aparecem completamente derrubadas e com as raízes expostas.

A força das rajadas foi suficiente para levantar grandes porções de terra junto às raízes das árvores, deixando marcas no terreno após a passagem do mau tempo.

Mais de dez árvores arrancadas

Segundo informações repassadas à reportagem, mais de dez árvores foram arrancadas pela raiz somente na região do bairro Gusmão.

As imagens mostram árvores de diferentes tamanhos caídas pela área rural. Em alguns pontos, é possível observar grandes blocos de terra levantados junto às raízes.

Os ventos também provocaram danos em propriedades rurais próximas. Porteiras de sítios da região foram atingidas e ficaram danificadas.

Até o momento, não há informações de pessoas feridas em decorrência dos estragos registrados no bairro.

Tomazina registra outros estragos

Os danos no bairro Gusmão se somam a outras ocorrências registradas em Tomazina nesta quinta-feira.

Em uma fazenda pertencente ao Grupo Alvorada, um barracão utilizado para a criação de novilhas leiteiras foi completamente destruído pela força dos ventos.

Vídeos divulgados após a ocorrência mostram a estrutura derrubada. Apesar da destruição, informações repassadas à Folha por uma pessoa ligada ao grupo apontam que nenhum animal ficou ferido ou morreu. A estrutura do barracão, porém, foi completamente perdida.

A Folha segue acompanhando os levantamentos dos estragos provocados pelos fortes ventos em Tomazina e nos demais municípios do Norte Pioneiro.