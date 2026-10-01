Publicidade

Vendaval arranca diversas árvores pela raiz em Tomazina

Estragos foram registrados no bairro Gusmão; imagens mostram árvores derrubadas com raízes expostas e porteiras de propriedades danificadas

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO - DAVI MARTINS
01/10/2026 às 16h46 Atualizada em 01/10/2026 às 17h23
Vendaval arranca diversas árvores pela raiz em Tomazina
Imagens encaminhadas à reportagem da Folha mostram a dimensão dos estragos. Foto: Divulgação

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

TOMAZINA - Mais de dez árvores foram arrancadas pela raiz no bairro Gusmão, na zona rural de Tomazina, durante os fortes ventos que atingiram o município nesta quinta-feira (1º).

Imagens encaminhadas à reportagem da Folha mostram a dimensão dos estragos. Em diferentes pontos, árvores aparecem completamente derrubadas e com as raízes expostas.

A força das rajadas foi suficiente para levantar grandes porções de terra junto às raízes das árvores, deixando marcas no terreno após a passagem do mau tempo.

Mais de dez árvores arrancadas

Segundo informações repassadas à reportagem, mais de dez árvores foram arrancadas pela raiz somente na região do bairro Gusmão.

As imagens mostram árvores de diferentes tamanhos caídas pela área rural. Em alguns pontos, é possível observar grandes blocos de terra levantados junto às raízes.

Os ventos também provocaram danos em propriedades rurais próximas. Porteiras de sítios da região foram atingidas e ficaram danificadas.

Até o momento, não há informações de pessoas feridas em decorrência dos estragos registrados no bairro.

Tomazina registra outros estragos

Os danos no bairro Gusmão se somam a outras ocorrências registradas em Tomazina nesta quinta-feira.

Em uma fazenda pertencente ao Grupo Alvorada, um barracão utilizado para a criação de novilhas leiteiras foi completamente destruído pela força dos ventos.

Vídeos divulgados após a ocorrência mostram a estrutura derrubada. Apesar da destruição, informações repassadas à Folha por uma pessoa ligada ao grupo apontam que nenhum animal ficou ferido ou morreu. A estrutura do barracão, porém, foi completamente perdida.

A Folha segue acompanhando os levantamentos dos estragos provocados pelos fortes ventos em Tomazina e nos demais municípios do Norte Pioneiro.

Apesar da dimensão dos danos, não houve registro de animais feridos ou mortos em decorrência da destruição do barracão. Foto: Divulgação
VENTOS VIOLENTOS Há 8 horas

Temporal destrói barracão do Grupo Alvorada em Tomazina

Estrutura destinada à criação de novilhas leiteiras foi completamente perdida; apesar dos estragos, não há registro de animais feridos ou mortos

 Ele recebeu voz de prisão em flagrante por suspeita de tentativa de homicídio e foi conduzido para os procedimentos de polícia judiciária. Foto: PCPR
VIOLÊNCIA Há 2 meses

Homem espanca morador e acaba preso por tentativa de homicídio em Tomazina

Suspeito foi localizado trabalhando em uma plantação de morangos e teria confessado o crime após policiais encontrarem uma camiseta com manchas de sangue

 Foto: Divulgação
NORTE PIONEIRO Há 4 meses

Caminhão invade garagem de residência e vídeo choca moradores em Tomazina

Imagens que circulam nas redes sociais mostram caminhão dentro de um imóvel; até o momento, não há informações oficiais sobre o caso

 Foto: Divulgação.
NORTE PIONEIRO Há 4 meses

Tomazina realiza Conferência Municipal de Saúde e debate desafios do SUS

Encontro teve como objetivo ampliar a participação popular nas decisões relacionadas à saúde pública, além de avaliar ações já desenvolvidas e levantar propostas para o aprimoramento dos serviços oferecidos à população

 Durante a ação, foram apreendidos 50 gramas de crack e 273 gramas de maconha, além de três aparelhos celulares. Foto: PCPR
TRÁFICO DE DROGAS Há 6 meses

Operação após denúncias derruba ponto do tráfico e leva quatro para a cadeia em Tomazina

Três mulheres e um homem foram presos na noite desta segunda-feira (23) por traficar crack e maconha no município

Tomazina - PR
Tomazina - PR
Notícias de Tomazina - PR
Ver notícias
Publicidade
Últimas notícias
“ATÉ O PRÓXIMO VOO” Há 3 horas

Morre Lito Sousa, a voz que aproximou milhões de brasileiros da aviação
DIA DE CAMPO Há 5 horas

Dia de Campo em Cambará aborda alternativa para manejo do solo em altas temperaturas
ASSEMBLEIA ENTREVIST Há 5 horas

Paranaense que teve foto de Saturno publicada no site da NASA é o convidado do Assembleia Entrevista
ED 3525 - 02-10-2026 Há 5 horas

ED 3525 - 02-10-2026
EM SENGÉS Há 5 horas

Homem é preso na região por ameaça, cárcere privado e tentativa de estupro

Publicidade
Blogs e colunas
GIRO PARANÁ - ADI-PR
GIRO PARANÁ - ADI-PR 1° de outubro – Coluna da ADI pelo Paraná
FLÁVIO MELLO
FLÁVIO MELLO BAILE REGIONAL DA TERCEIRA IDADE
Isabella Sade
Isabella Sade 5 tendências de maquiagem do verão europeu que prometem ganhar espaço no Brasil
Publicidade
Publicidade
Publicidade
Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Folha Extra - Todos os direitos reservados