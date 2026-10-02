Alexandre Curi e Filipe Barros seriam eleitos senadores se a eleição fosse hoje, aponta ADI/Radar

A Radar Inteligência ouviu 1.100 eleitores em 49 municípios, distribuídos proporcionalmente pelas dez mesorregiões paranaenses, entre os dias 26 de setembro e 1º de outubro.

Alexandre Curi e Filipe Barros ficariam com as duas vagas do Paraná no Senado se a eleição fosse hoje. É o que mostra a pesquisa de intenção de voto encomendada pela ADI-PR (Associação dos Jornais e Portais do Paraná) e realizada pela Radar Inteligência entre os dias 26 de setembro e 1º de outubro. Na consolidação do primeiro e do segundo voto, Curi registra 14,6% do total e Filipe Barros, 13,4%.

Na sequência aparecem Deltan Dallagnol, com 12%, e Gleisi Hoffmann, com 11,1%. A diferença entre Filipe Barros, segundo colocado, e Deltan Dallagnol, terceiro, é de 1,4 ponto percentual. A margem de erro da pesquisa é de 2,95 pontos percentuais, para mais ou para menos.

Em 2026, o Paraná renova duas cadeiras no Senado, e cada eleitor pode escolher dois candidatos diferentes. Os números representam uma fotografia do momento em que as entrevistas foram realizadas, e não uma previsão do resultado da eleição.

Consolidado do primeiro e do segundo voto

Alexandre Curi: 14,6%

Filipe Barros: 13,4%

Deltan Dallagnol: 12%

Gleisi Hoffmann: 11,1%

Dr. Rosinha: 6,3%

Cristina Graeml: 4,9%

Joaquim do MLB: 1%

Karen Guerreiro: 0,9%

Marcelo Marcelino: 0,9%

Primeiro voto para o Senado

Na pesquisa estimulada, quando os nomes são apresentados aos entrevistados, Alexandre Curi lidera o primeiro voto.

Alexandre Curi: 19,5%

Gleisi Hoffmann: 17,7%

Deltan Dallagnol: 16,5%

Filipe Barros: 10,9%

Cristina Graeml: 4,5%

Dr. Rosinha: 3,4%

Karen Guerreiro: 0,9%

Joaquim do MLB: 0,7%

Marcelo Marcelino: 0,7%

Branco, nulo ou nenhum: 12,1%

Não souberam ou não opinaram: 13%

Segundo voto para o Senado

No segundo voto, Filipe Barros aparece na frente. Nesse cenário, 31,1% dos entrevistados não souberam ou não opinaram.

Filipe Barros: 15,8%

Alexandre Curi: 9,6%

Dr. Rosinha: 9,2%

Deltan Dallagnol: 7,5%

Cristina Graeml: 5,3%

Gleisi Hoffmann: 4,5%

Joaquim do MLB: 1,2%

Marcelo Marcelino: 1,1%

Karen Guerreiro: 0,8%

Branco, nulo ou nenhum: 14%

Não souberam ou não opinaram: 31,1%

Governo do Paraná

O instituto também mediu a intenção de voto para o Governo do Paraná. No cenário estimulado, Sergio Moro tem 38,2%. A diferença para Sandro Alex é de 11,9 pontos percentuais. Entre Sandro Alex e Requião Filho, a distância é de 3 pontos percentuais.

Sergio Moro: 38,2%

Sandro Alex: 26,3%

Requião Filho: 23,3%

Luiz França: 0,9%

Tayná Miessa: 0,6%

Doutor Alexandre Salomão: 0,5%

Samuel de Mattos: 0,3%

Adriano Funileiro: 0,2%

Branco, nulo ou nenhum: 6,5%

Não souberam ou não quiseram responder: 3,4%

Pesquisa encomendada pela ADI-PR

A pesquisa foi encomendada pela ADI-PR, entidade que reúne 50 veículos de comunicação do Paraná. A Folha Extra é associada à entidade e participa da rede de veículos regionais vinculados à associação.

Nery Thomé, presidente da ADI-PR e diretor do jornal Tribuna do Interior, de Campo Mourão, explica que a entidade decidiu realizar o levantamento na última semana antes da eleição diante das diferenças observadas entre pesquisas divulgadas ao longo da campanha. Segundo ele, as maiores discrepâncias estavam especialmente nos números relacionados à segunda colocação. “Entendemos que era importante oferecer aos leitores dos veículos associados um retrato atualizado e confiável do cenário eleitoral, com abrangência estadual e critérios metodológicos claros”, afirma. Para Thomé, a iniciativa está diretamente ligada à missão da ADI de ampliar o acesso a informações confiáveis. “Nosso compromisso é informar com responsabilidade e transparência, para que cada eleitor tenha elementos para formar sua própria avaliação.”

Metodologia

A Radar Inteligência ouviu 1.100 eleitores em 49 municípios, distribuídos proporcionalmente pelas dez mesorregiões paranaenses, entre os dias 26 de setembro e 1º de outubro. A pesquisa tem margem de erro de 2,95 pontos percentuais, para mais ou para menos, e nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado na Justiça Eleitoral sob os números BR-09128/2026 e PR-09994/2026.