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Pesquisa ADI/Radar: Moro tem 38,2%; Sandro Alex, 26,3%; e Requião Filho, 23,3%

 Pesquisa encomendada pela ADI-PR mede a intenção de voto para o Governo do Paraná a poucos dias das eleições de 2026; instituto Radar Inteligência ouviu 1.100 eleitores em 49 municípios, entre os dias 26 de setembro e 1º de outubro

Por: Da Redação Fonte: DA REDAÇÃO - OLIVEIRA JUNIOR
02/10/2026 às 08h25
Pesquisa ADI/Radar: Moro tem 38,2%; Sandro Alex, 26,3%; e Requião Filho, 23,3%
A Radar Inteligência ouviu 1.100 eleitores em 49 municípios, distribuídos proporcionalmente pelas dez mesorregiões paranaenses, entre os dias 26 de setembro e 1º de outubro.

Uma nova pesquisa de intenção de voto encomendada pela ADI-PR (Associação dos Jornais e Portais do Paraná) mostra o cenário da disputa pelo Governo do Paraná nas eleições de 2026.

No levantamento estimulado, quando os nomes dos candidatos são apresentados aos entrevistados, Sergio Moro aparece com 38,2% das intenções de voto. Na sequência estão Sandro Alex, com 26,3%, e Requião Filho, com 23,3%. Os três concentram a maior parte das respostas registradas pelo levantamento realizado pela Radar Inteligência entre os dias 26 de setembro e 1º de outubro.

Os demais candidatos somam percentuais menores. Luiz França tem 0,9%; Tayná Miessa, 0,6%; Doutor Alexandre Salomão, 0,5%; Samuel de Mattos, 0,3%; e Adriano Funileiro, 0,2%.

Além deles, 6,5% dos entrevistados disseram que votariam em branco, anulariam o voto ou não escolheriam nenhum dos candidatos apresentados. Outros 3,4% não souberam ou não quiseram responder.   

Considerando os percentuais sobre o total de entrevistados, a diferença entre Sergio Moro e Sandro Alex é de 11,9 pontos percentuais. Entre Sandro Alex e Requião Filho, a distância registrada é de 3 pontos percentuais. Os números representam uma fotografia do momento em que as entrevistas foram realizadas, e não uma previsão do resultado da eleição.

Pesquisa encomendada pela ADI-PR

 A pesquisa foi encomendada pela ADI-PR, entidade que reúne 50 veículos de comunicação do Paraná. A Folha Extra é associada à entidade e participa da rede de veículos regionais vinculados à associação.

“Nosso compromisso é informar com responsabilidade e transparência, para que cada eleitor tenha elementos para formar sua própria avaliação.”

Nery Thomé, presidente da ADI-PR e diretor do jornal Tribuna do Interior, de Campo Mourão, explica que a entidade decidiu realizar o levantamento na última semana antes da eleição diante das diferenças observadas entre pesquisas divulgadas ao longo da campanha. Segundo ele, as maiores discrepâncias estavam especialmente nos números relacionados à segunda colocação. “Entendemos que era importante oferecer aos leitores dos veículos associados um retrato atualizado e confiável do cenário eleitoral, com abrangência estadual e critérios metodológicos claros”, afirma. Para Thomé, a iniciativa está diretamente ligada à missão da ADI de ampliar o acesso a informações confiáveis. “Nosso compromisso é informar com responsabilidade e transparência, para que cada eleitor tenha elementos para formar sua própria avaliação.”

Metodologia

A Radar Inteligência ouviu 1.100 eleitores em 49 municípios, distribuídos proporcionalmente pelas dez mesorregiões paranaenses, entre os dias 26 de setembro e 1º de outubro. A pesquisa tem margem de erro de 2,95 pontos percentuais, para mais ou para menos, e nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado na Justiça Eleitoral sob os números BR-09128/2026 e PR-09994/2026.

 

 

 

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