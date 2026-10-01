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Homem é preso na região por ameaça, cárcere privado e tentativa de estupro

Suspeito também possuía mandado de prisão preventiva por estupro expedido pela Justiça de São Paulo desde 2018

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO - MARCELO AGUIAR
01/10/2026 às 17h48
Homem é preso na região por ameaça, cárcere privado e tentativa de estupro
Foto: Divulgação

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

SENGÉS - Um homem de 59 anos foi preso na manhã desta quarta-feira (30) em Sengés, nos Campos Gerais, acusado de ameaçar uma mulher, mantê-la em cárcere privado e tentar cometer estupro. A prisão foi realizada por agentes da Polícia Judiciária da Delegacia de Polícia do município.

De acordo com a Polícia Civil, a ocorrência teve início após uma mulher de 52 anos procurar a delegacia para denunciar o ex-companheiro. Segundo o relato da vítima, ela teria sido mantida em cárcere privado durante a noite e ameaçada de morte com o uso de um facão. A mulher também afirmou que o suspeito tentou forçá-la a manter relações sexuais sem seu consentimento.

Mesmo sem possuir informações completas sobre a identidade do acusado, a vítima forneceu detalhes que permitiram aos investigadores iniciar as diligências. Após buscas realizadas pela equipe policial, o homem foi localizado e preso. Durante a ação, os agentes também apreenderam o facão que, conforme a denúncia, teria sido utilizado para intimidar a vítima.

Na sequência da ocorrência, os policiais realizaram consultas nos sistemas de segurança pública e constataram que havia contra o suspeito um mandado de prisão preventiva em aberto pelo crime de estupro. A ordem judicial foi expedida pela Comarca de Buri, no interior de São Paulo, e estava vigente desde 2018.

Segundo a Polícia Civil, o homem foi conduzido à Delegacia de Polícia de Sengés, onde foi autuado em flagrante pelos crimes denunciados pela vítima. Após os procedimentos de polícia judiciária, ele foi encaminhado ao Departamento Penitenciário (Depen), onde permanece à disposição da Justiça.

O caso segue sob investigação da Polícia Civil, que dará continuidade à apuração dos fatos e à coleta de novos elementos relacionados à ocorrência.

Foto: Divulgação.
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