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Paranaense que teve foto de Saturno publicada no site da NASA é o convidado do Assembleia Entrevista

Alexandre Trentini, observador astronômico e integrante do CACEP, fala sobre o reconhecimento, os desafios de observar o céu em Curitiba e como começar no hobby

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO COM ALEP
01/10/2026 às 17h59
Paranaense que teve foto de Saturno publicada no site da NASA é o convidado do Assembleia Entrevista
Foto: Alexandre Trentini

DA REDAÇÃO/ALEP - FOLHA EXTRA

O que leva um empresário de Curitiba a ter uma foto publicada no site da NASA? A edição do programa Assembleia Entrevista desta quinta-feira (1º) recebe Alexandre Trentini, observador astronômico que conseguiu um feito inédito: teve imagens escolhidas como Foto Astronômica do Dia (APOD) tanto pela agência espacial norte-americana quanto pelo APOD Brasil, dois sites educativos que divulgam diariamente registros do universo.

O clique que chegou à NASA mostra Saturno acompanhado de seis de suas luas, todas no mesmo quadro, algo mais raro do que parece. “Geralmente Titã está orbitando um pouco mais longe, então não está junto no mesmo campo de visão”, explica. A imagem foi feita no observatório do Colégio Estadual do Paraná. Já a foto premiada no APOD Brasil foi registrada da própria casa dele.

Trentini conta como recebeu a notícia, quando buscava os filhos na escola, e como a paixão pelo céu nasceu na infância, alimentada por filmes de ficção científica e livros. Ele também comenta por que Saturno, com quase 300 luas, guarda mais surpresas do que a maioria das pessoas imagina.

Fazer astronomia na Região Metropolitana de Curitiba tem seus obstáculos: poluição luminosa, clima instável e turbulência atmosférica. Mesmo assim, segundo o entrevistado, é possível. “Não é fácil, mas dá para fazer, tanto que eu estou fazendo”, afirma.

Para quem tem curiosidade, mas não sabe por onde começar, Trentini dá um passo a passo: baixar um aplicativo de mapa celeste, como Stellarium ou Star Walk, observar a Lua a olho nu e, depois, investir em um binóculo. Ele também fala sobre câmeras, telescópios inteligentes, faixas de preço e o erro mais comum entre iniciantes. “O melhor telescópio é aquele que você usa”, resume.

Treintini também apresenta o trabalho do CACEP, o Clube de Astronomia do Colégio Estadual do Paraná, que promove visitas públicas ao Planetário e ao Observatório em um sábado por mês, com cadastro pelo site do clube. Há ainda o projeto Astronomia na Calçada, que leva telescópios às ruas do Centro de Curitiba.

A conversa passa ainda pelo retorno das missões da NASA, pelo programa Artemis e pela nova disputa entre Estados Unidos e China para voltar à Lua. Trentini ainda comenta o filme Duna, a possibilidade de vida fora da Terra e por que as distâncias do espaço tornam improvável uma visita alienígena. “O público geral não entende as distâncias no espaço”, avalia. Ele também antecipa que terá fotos publicadas no livro “A Arte de Fotografar o Cosmos”, que reunirá 115 astrofotógrafos brasileiros.

Foto: Jonathan Campos/ Arquivo AEN
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