Motorista morre em grave acidente envolvendo carro e três caminhões na PR-090 em Piraí do Sul

Segundo a PRE, o automóvel GM Corsa e o caminhão Iveco seguiam no sentido de Piraí do Sul, enquanto os dois caminhões Scania trafegavam no sentido oposto, em direção ao município de Ventania. Foto PRE

Um grave acidente registrado na noite desta quarta-feira (20) terminou com a morte de um motorista de 43 anos na PR-090, no município de Piraí do Sul. A colisão envolveu um carro e três caminhões e aconteceu na altura do km 171 da rodovia.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), os veículos envolvidos eram um GM Corsa, com placas de Curitiba, um caminhão Scania 112 H e um Scania R114, ambos com placas de Santa Cecília do Pavão, além de um Iveco Cursor 450, com placas de Maringá.

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Segundo a PRE, o automóvel GM Corsa e o caminhão Iveco seguiam no sentido de Piraí do Sul, enquanto os dois caminhões Scania trafegavam no sentido oposto, em direção ao município de Ventania.

Por motivos que ainda serão apurados pelas autoridades, os quatro veículos acabaram se envolvendo em uma colisão complexa no trecho. Com o impacto, o motorista do Corsa morreu ainda no local, antes da chegada das equipes de socorro.

Já o condutor do caminhão Scania R114 sofreu ferimentos leves e recebeu atendimento.

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Equipes de resgate e da Polícia Rodoviária Estadual estiveram no local para atendimento da ocorrência, controle do tráfego e levantamento das circunstâncias do acidente.

As causas da colisão serão investigadas.