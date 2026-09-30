Vídeo de tornado a 50km de Jaguariaíva viraliza; entenda o que aconteceu

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

PIRAÍ DO SUL - Um vídeo impressionante que mostra a passagem de um tornado pela área rural de Piraí do Sul, nos Campos Gerais, voltou a ganhar repercussão nas redes sociais nesta terça-feira (29). O fenômeno foi registrado na região do Fundão, a cerca de 50 quilômetros de Jaguariaíva.

As imagens passaram a circular com força em grupos e redes sociais justamente após Piraí do Sul enfrentar um forte temporal acompanhado de vendaval nesta terça. Inicialmente, informações compartilhadas junto ao vídeo apontavam que o tornado também teria ocorrido durante a tempestade do dia 29.

No entanto, o vídeo é antigo e não foi registrado durante o temporal desta terça-feira. Segundo informações divulgadas pelo portal News Londrina, após a circulação das imagens foi confirmado que o registro havia sido feito dias antes, quando um tornado atingiu a mesma região.

Assista o vídeo no Instagram da Folha.

Temporal causa estragos

Apesar de o tornado mostrado no vídeo não ter ocorrido nesta terça-feira, moradores da região do Fundão relataram que a localidade voltou a enfrentar condições severas durante o temporal.

Fortes rajadas de vento derrubaram árvores e também houve interrupção no fornecimento de energia elétrica. Piraí do Sul registrou estragos em diferentes pontos durante a passagem da tempestade.

As regiões do Fundão e do Capinzal já foram atingidas anteriormente por episódios de tempo severo, com registros de danos provocados por ventos fortes e problemas no fornecimento de energia.

O vídeo do tornado chama atenção pela intensidade do fenômeno, mas o esclarecimento é importante diante da grande circulação das imagens: o registro não corresponde ao temporal que atingiu Piraí do Sul nesta terça-feira (29).