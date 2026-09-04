Justiça condena homem por matar casal de idosos com 97 facadas no Norte Pioneiro

Casal de 79 anos foi assassinado dentro de casa em Congonhinhas dois anos atrás; segundo a acusação, crime foi motivado por vingança após uma briga envolvendo o filho das vítimas

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO
04/09/2026 às 13h45 Atualizada em 04/09/2026 às 13h49
Justiça condena homem por matar casal de idosos com 97 facadas no Norte Pioneiro
A condenação foi definida pelo Tribunal do Júri de Congonhinhas. Foto: MAPS

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

CONGONHINHAS - Um homem de 27 anos foi condenado a 58 anos e oito meses de prisão pelo assassinato de um casal de idosos, ambos de 79 anos, em Congonhinhas, no Norte Pioneiro. As vítimas foram mortas dentro da própria casa com 97 golpes de faca em março de 2024.

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A condenação foi definida pelo Tribunal do Júri de Congonhinhas nesta terça-feira (01). O réu deverá cumprir a pena inicialmente em regime fechado e permanecerá preso para início imediato do cumprimento da sentença.

O crime aconteceu durante a madrugada de 22 de março de 2024. Conforme a denúncia apresentada pelo Ministério Público do Paraná (MPPR), o homem arrombou a porta da sala da residência e atacou os dois idosos.

Segundo a acusação, o duplo homicídio teria sido motivado por vingança. Horas antes dos assassinatos, o réu havia discutido e entrado em luta corporal com um dos filhos do casal por causa de uma garrafa de bebida alcoólica.

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O Ministério Público sustentou durante o processo que, após o desentendimento, o homem teria anunciado que se vingaria e, posteriormente, invadido a residência dos idosos.

Filho das vítimas chegou a ser preso

As investigações tiveram uma reviravolta após o crime. Inicialmente, um dos filhos do casal chegou a ser preso como principal suspeito dos assassinatos.

Ele foi encontrado na residência com uma faca ensanguentada e relatou aos investigadores que havia retirado a arma do peito do próprio pai.

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Com o avanço das investigações, porém, outro homem foi localizado. Segundo as informações do caso, ele confessou os assassinatos e afirmou ter agido por vingança. Diante dos novos elementos levantados durante a investigação, o filho das vítimas foi liberado.

Júri reconheceu três qualificadoras

Durante o julgamento, os jurados reconheceram que os dois homicídios foram cometidos por motivo torpe, com emprego de meio cruel e mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas.

Também foi considerado o agravante relacionado à idade das vítimas, que tinham mais de 60 anos.

A Justiça estabeleceu pena de 29 anos e quatro meses de prisão para cada um dos assassinatos. Somadas, as condenações chegaram a 58 anos e oito meses, com regime inicial fechado.

Além da pena de prisão, o condenado deverá pagar R$ 50 mil a cada um dos três filhos do casal como reparação mínima por danos morais, totalizando R$ 150 mil.

O homem estava preso preventivamente desde o período do crime e permanecerá detido para o cumprimento da pena.

Com informações de CBN Londrina.

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