Moradores do Norte Pioneiro relatam falta de energia dias após os temporais que atingiram a região

Situação acontece principalmente na zona rural de Andirá, município atingido por uma tempestade na tarde do último domingo; população cobra resposta da Copel

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação com Timburi FM
03/09/2026 às 13h27
Moradores do Norte Pioneiro relatam falta de energia dias após os temporais que atingiram a região
Foto: Ilustrativa - Reprodução/Internet

Redação - Folha Extra

ANDIRÁ - Moradores do município de Andirá, no Norte Pioneiro, seguem sem energia elétrica desde o temporal que atingiu a cidade na tarde do último domingo (30). A situação acontece principalmente na zona rural do município e a população cobra medidas por parte da Copel, empresa responsável pelo fornecimento de energia elétrica.

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De acordo com as informações apuradas pela rádio Timburi FM, as situações mais graves acontecem na Vila Rural Recanto Feliz, zona rural do município. Segundo relatos de moradores nesta quinta-feira (03), a localidade está sem energia elétrica desde o último domingo.

Uma das moradoras do bairro relatou que está sem água e energia há quatro dias. “Estamos sem energia e também acabou a água. Já não sabemos o que fazer, pois minha caixa d’água é pequena e acabou na segunda-feira. Agora, estamos sem água para tomar banho e até para beber”, comentou. “Meu filho está sem ir a escola devido a falta de energia, já perdemos alimentos e não tem luz nem água para que a gente possa fazer as coisas básicas do dia-a-dia, como tomar um banho depois de chegar cansado do trabalho.

A Copel informou estar trabalhando para reestabelecer o fornecimento de energia nas regiões atingidas pelo temporal. Porém, de acordo com a companhia, as chuvas do último final de semana deixaram mais de 80 mil residências afetadas, sendo que mais de 30 mil estão situadas na região do Norte do Paraná e Norte Pioneiro.

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Andira - PR
Andira - PR

Andirá, no Norte Pioneiro do Paraná, surgiu em 1938 ligada ao ciclo do café, que impulsionou seu crescimento inicial. Hoje, a cidade tem economia diversificada, baseada na agricultura, pecuária, comércio e pequenas indústrias. Com população acolhedora, preserva tradições culturais e religiosas, além de oferecer serviços de educação, saúde e lazer. Localizada às margens do rio Cinzas e cortada pela BR-369, destaca-se como polo regional de desenvolvimento.
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