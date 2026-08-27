Pai é preso investigado por estuprar a filha de 3 anos no Norte Pioneiro

Laudo da Polícia Científica identificou lesão traumática recente na região genital da criança; suspeita surgiu após menina passar o dia com o pai em Bandeirantes

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO
27/08/2026 às 13h16
Pai é preso investigado por estuprar a filha de 3 anos no Norte Pioneiro
Imagem Ilustrativa. Foto: Reprodução/Internet

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

ANDIRÁ - Um homem foi preso preventivamente em Andirá, no Norte Pioneiro, na tarde desta quarta-feira (26) sob investigação por estupro de vulnerável contra a própria filha, uma menina de apenas três anos. O caso é investigado pela Polícia Civil do Paraná (PCPR). Um exame pericial apontou uma lesão traumática recente na região genital da criança.

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A investigação teve início depois que a mãe da menina procurou a polícia e relatou a suspeita de abuso sexual. Conforme as informações apuradas pela PCPR, a situação teria ocorrido depois de a criança passar o dia com o pai, em Bandeirantes.

Segundo o delegado Denner Roque, responsável pelo caso, após retornar para a mãe, a menina teria mencionado situações que levantaram a suspeita de abuso e também apresentado desconforto na região genital.

Diante do relato e considerando a idade da criança, foram acionados o Conselho Tutelar e os serviços de saúde para garantir atendimento e proteção à menina. O caso, então, passou a ser investigado pela Polícia Civil.

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Laudo apontou lesão recente

Um dos principais elementos reunidos durante as diligências foi o resultado do exame realizado pela Polícia Científica do Paraná.

“Durante a investigação, um laudo pericial elaborado pela Polícia Científica apontou lesão traumática recente na região genital da criança, compatível com a prática de ato libidinoso diverso da conjunção carnal”, informou o delegado.

Com o avanço das investigações e os elementos reunidos no inquérito, a Polícia Civil representou à Justiça pela prisão preventiva do pai da criança. O pedido foi analisado e deferido pelo Poder Judiciário.

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Investigado é localizado e preso

Após a expedição da ordem judicial, policiais realizaram diligências para localizar o investigado. O homem foi encontrado e preso em Andirá na tarde de quarta-feira.

Ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia, onde foram realizados os procedimentos de polícia judiciária, permanecendo à disposição da Justiça.

A investigação continua para esclarecer todas as circunstâncias do caso. Por se tratar de uma criança e de uma ocorrência envolvendo suspeita de violência sexual, detalhes que possam permitir a identificação da vítima são preservados.

O crime de estupro de vulnerável está previsto no artigo 217-A do Código Penal e abrange atos de natureza sexual praticados contra menores de 14 anos. A prisão preventiva do investigado não representa condenação, e a responsabilidade criminal será definida no decorrer do processo.

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Andira - PR
Andira - PR

Andirá, no Norte Pioneiro do Paraná, surgiu em 1938 ligada ao ciclo do café, que impulsionou seu crescimento inicial. Hoje, a cidade tem economia diversificada, baseada na agricultura, pecuária, comércio e pequenas indústrias. Com população acolhedora, preserva tradições culturais e religiosas, além de oferecer serviços de educação, saúde e lazer. Localizada às margens do rio Cinzas e cortada pela BR-369, destaca-se como polo regional de desenvolvimento.
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