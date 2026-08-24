Trabalhador morre eletrocutado em empresa do Norte Pioneiro

Situação foi registrada na semana passada no município de Andirá e vítima morreu no local

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação
24/08/2026 às 09h49
Trabalhador morre eletrocutado em empresa do Norte Pioneiro
Foto: Ilustrativa - Reprodução/Internet

Redação - Folha Extra

ANDIRÁ - Um homem morreu eletrocutado vítima de um acidente de trabalho registrado na última quinta-feira (20). A situação foi registrada em uma empresa situada no município de Andirá, no Norte Pioneiro.

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De acordo com as informações apuradas pela reportagem, a situação foi registrada na tarde da quinta-feira quando o trabalhador, que estaria operando um elevador, teria tido contato com um fio de eletricidade que ocasionou uma descarga elétrica.

Equipes de socorro foram acionadas e estiveram no local prestando atendimento a vítima, mas infelizmente o homem não resistiu e morreu no local. O corpo da vítima foi recolhido pela equipe do IML (Instituto Médico Legal).

As causas e circunstâncias do acidente devem ser investigadas.

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Andirá, no Norte Pioneiro do Paraná, surgiu em 1938 ligada ao ciclo do café, que impulsionou seu crescimento inicial. Hoje, a cidade tem economia diversificada, baseada na agricultura, pecuária, comércio e pequenas indústrias. Com população acolhedora, preserva tradições culturais e religiosas, além de oferecer serviços de educação, saúde e lazer. Localizada às margens do rio Cinzas e cortada pela BR-369, destaca-se como polo regional de desenvolvimento.
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