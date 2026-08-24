Trabalhador morre eletrocutado em empresa do Norte Pioneiro

Redação - Folha Extra

ANDIRÁ - Um homem morreu eletrocutado vítima de um acidente de trabalho registrado na última quinta-feira (20). A situação foi registrada em uma empresa situada no município de Andirá, no Norte Pioneiro.

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De acordo com as informações apuradas pela reportagem, a situação foi registrada na tarde da quinta-feira quando o trabalhador, que estaria operando um elevador, teria tido contato com um fio de eletricidade que ocasionou uma descarga elétrica.

Equipes de socorro foram acionadas e estiveram no local prestando atendimento a vítima, mas infelizmente o homem não resistiu e morreu no local. O corpo da vítima foi recolhido pela equipe do IML (Instituto Médico Legal).

As causas e circunstâncias do acidente devem ser investigadas.