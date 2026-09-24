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Adolescente entra na contramão com “motinha elétrica”, é atingido por carro e morre

Jovem de 17 anos foi arremessado a cerca de 20 metros após colisão em cruzamento de Cascavel; vítima chegou a ser socorrida em estado crítico

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO - DAVI MARTINS
24/09/2026 às 17h40 Atualizada em 24/09/2026 às 17h51
Adolescente entra na contramão com “motinha elétrica”, é atingido por carro e morre
O jovem foi atingido por um carro, chegou a ser socorrido em estado crítico, mas morreu no hospital nesta quinta-feira (24). Foto: BPM

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

Um adolescente de 17 anos morreu após se envolver em um grave acidente de trânsito enquanto conduzia uma “motinha elétrica” na noite desta quarta-feira (23), no Centro de Cascavel, no Oeste do Paraná. O jovem foi atingido por um carro, chegou a ser socorrido em estado crítico, mas morreu no hospital nesta quinta-feira (24).

Segundo a Polícia Militar, o adolescente conduzia o veículo autopropelido elétrico pela Rua Maranhão, na contramão. Ao chegar ao cruzamento com a Rua Pio XII, ele não teria freado e acabou atingido por um Volkswagen Up que trafegava pela via preferencial em direção ao bairro Neva.

A colisão foi violenta. Com o impacto, o adolescente foi arremessado a cerca de 20 metros do ponto da batida. A “motinha elétrica” ficou presa à parte frontal do carro e foi arrastada pela pista.

Equipes do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate) prestaram os primeiros socorros. O jovem utilizava capacete e sofreu fratura exposta no fêmur, fratura no punho e traumatismo facial.

Em estado crítico, ele foi encaminhado ao Hospital Universitário do Oeste do Paraná, onde morreu na manhã desta quinta-feira. O corpo foi encaminhado à Polícia Científica para exames de necropsia e posterior liberação aos familiares.

O motorista do Volkswagen Up não ficou ferido. Conforme as informações da ocorrência, ele não estava sob efeito de álcool e permaneceu no local após o acidente. O carro foi liberado, enquanto o veículo elétrico foi recolhido ao pátio do Detran-PR.

Com informações de Banda B.

Foto: Divulgação.
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