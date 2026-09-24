Publicidade

Defesa de Bolsonaro recua e desiste de suspender pena no caso da tentativa de golpe

Advogados mantiveram a revisão criminal que tenta anular a condenação e disseram que a mudança ocorreu após uma “reavaliação da estratégia”

Por: DAVI MARTINS Fonte: LEO DIAS
24/09/2026 às 17h52
Defesa de Bolsonaro recua e desiste de suspender pena no caso da tentativa de golpe
Jair Messias Bolsonaro (Foto: Reprodução/Instagram @jairmessiasbolsonaro)

A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) desistiu, nesta quinta-feira (24/9), do pedido para suspender a execução da pena de 27 anos e três meses de prisão no processo em que ele foi condenado por tentativa de golpe de Estado. A solicitação havia sido apresentada poucas horas antes ao ministro Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal (STF). A desistência, porém, vale apenas para o pedido de interrupção do cumprimento da pena. Os advogados mantiveram a revisão criminal apresentada à Corte, por meio da qual buscam anular a condenação.

Segundo a defesa, a mudança ocorreu após uma “reavaliação da estratégia”. Na revisão criminal, os advogados sustentam que Bolsonaro não deveria ter sido julgado pela Primeira Turma do STF, mas pelo plenário da Corte. O argumento é de que os fatos atribuídos ao ex-presidente teriam ocorrido durante o exercício do mandato e, por isso, o julgamento deveria ter sido realizado pelo plenário. Essa tese já havia sido apresentada durante o processo e rejeitada pela Primeira Turma.

Nenhum item relacionado encontrado.

Bolsonaro foi condenado pela Primeira Turma do STF, em setembro de 2025, a 27 anos e três meses de prisão pelos crimes de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado ao patrimônio público e deterioração de patrimônio tombado. O cumprimento da pena começou em 25 de novembro do mesmo ano. Em março de 2026, após enfrentar um quadro de broncopneumonia, o ex-presidente recebeu autorização para cumprir temporariamente a pena em prisão domiciliar humanitária. Em julho, o STF decidiu manter a medida.

Mesmo com a desistência do pedido para suspender a pena, a revisão criminal continua em andamento. Nela, a defesa pede que o STF reconheça a nulidade do julgamento realizado pela Primeira Turma e anule a condenação. Os advogados alegam que a continuidade do cumprimento da pena enquanto a questão é analisada pode causar prejuízos irreversíveis ao ex-presidente. O processo segue no Supremo, enquanto Bolsonaro permanece submetido às determinações estabelecidas pela Justiça.

Fonte original Portal Leo Dias.

Fotos e vídeos circularam em grupos de WhatsApp da região em março (Crédito: Reprodução)
PROBLEMA ANTERIOR Há 6 horas

Helicóptero que caiu com Rick já havia realizado pouso de emergência em março

Aeronave de prefixo PP-MGR pousou no interior do Rio Grande do Sul após relatos de problemas técnicos; causa da queda que matou cinco pessoas ainda é investigada

 Donald Trump (Crédito: Reprodução BandNews)
ESCUDO DAS AMÉRICAS Há 1 dia

Após pedido de Trump, vizinhos do Brasil aderem a sanções contra PCC, CV e outros grupos

Integrantes do Escudo das Américas assumiram o compromisso de ampliar ações conjuntas contra organizações classificadas pelos EUA como terroristas; Brasil não integra a aliança

 Esposa de Rick se manifesta (Reprodução/Instagram)
LUTO NO SERTANEJO Há 1 dia

Viúva de Rick descobriu morte do marido pelas redes sociais ao pousar no Brasil

Geralda passou mal dentro da aeronave e precisou de auxílio para desembarcar

 Foto: Reprodução/Metrópoles
PREVISÃO CIENTÍFICA Há 1 dia

Super El Niño pode causar 13 mil mortes no Brasil e colocar país entre os mais afetados do mundo

Projeção de cientistas coloca o país entre os cinco mais afetados do mundo e aponta o Brasil como o mais atingido da América do Sul; mais de 450 mil pessoas podem morrer nos próximos nove meses em todo o mundo

 (Arrascaeta (Reprodução))
BARRADOS! Há 2 dias

Brasileirão terá redução gradual no limite de estrangeiros a partir de 2027

Medida aprovada pela CBF e pelos clubes das Séries A e B prevê queda de nove para cinco atletas estrangeiros relacionados por partida até 2030; mudança será acompanhada por aumento gradual do espaço para jogadores sub-23

Publicidade
Últimas notícias
ED 3521 - 25-09-2026 Há 5 horas

ED 3521 - 25-09-2026
PROBLEMA ANTERIOR Há 6 horas

Helicóptero que caiu com Rick já havia realizado pouso de emergência em março
DESISTIRAM? Há 6 horas

Defesa de Bolsonaro recua e desiste de suspender pena no caso da tentativa de golpe
ACIDENTE COM MORTE Há 6 horas

Adolescente entra na contramão com “motinha elétrica”, é atingido por carro e morre
ADI-PR Há 6 horas

24 de setembro – Coluna da ADI pelo Paraná

Publicidade
Blogs e colunas
GIRO PARANÁ - ADI-PR
GIRO PARANÁ - ADI-PR 24 de setembro – Coluna da ADI pelo Paraná
FLÁVIO MELLO
FLÁVIO MELLO Siqueira Tropeira: Um jogo de RPG ambientado em 1933, no Norte Velho do Paraná,
Isabella Sade
Isabella Sade 5 tendências de maquiagem do verão europeu que prometem ganhar espaço no Brasil
Publicidade
Publicidade
Publicidade
Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Folha Extra - Todos os direitos reservados