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Viúva de Rick descobriu morte do marido pelas redes sociais ao pousar no Brasil

Geralda passou mal dentro da aeronave e precisou de auxílio para desembarcar

Por: DAVI MARTINS Fonte: LEO DIAS
23/09/2026 às 16h57
Viúva de Rick descobriu morte do marido pelas redes sociais ao pousar no Brasil
Esposa de Rick se manifesta (Reprodução/Instagram)

Conforme o portal LeoDias já havia noticiado, Geralda Carvalho, viúva do cantor Rick, da dupla Rick & Renner, já estava em voo, deixando os Estados Unidos com destino ao Brasil, quando foi confirmada a morte do marido. Geralda só teve acesso à informação após o pouso da aeronave no Brasil. Ao conseguir se conectar à internet, ela descobriu, por meio das redes sociais e de mensagens enviadas por amigos e familiares, que Rick havia morrido.

Segundo as informações, Geralda passou mal ainda dentro da aeronave e precisou de auxílio para desembarcar. Uma pessoa da família já a aguardava no aeroporto para acompanhá-la.

O desembarque foi realizado por uma saída diferente da habitual. Após passar pelos procedimentos de imigração, Geralda recebeu atendimento e foi estabilizada.

Neste momento, ela está em um carro, acompanhada pelo motorista da família, que segue com destino a Sorocaba, no interior de São Paulo.

Fonte original Portal Leo Dias.

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