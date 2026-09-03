AMCG promove encontro sobre desenvolvimento industrial nos Campos Gerais

Encontro será realizado no Sebrae Ponta Grossa e reunirá secretários responsáveis pelas áreas de Indústria e Comércio dos municípios dos Campos Gerais

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação com Assessoria
03/09/2026 às 15h05
AMCG promove encontro sobre desenvolvimento industrial nos Campos Gerais
Foto: Divulgação.

Redação - Folha Extra

CAMPOS GERAIS - A Associação dos Municípios dos Campos Gerais (AMCG), em parceria com o Sebrae e o Sistema Fiep, realiza no dia 22 de setembro o Café com Secretários – Diálogos para o Desenvolvimento Industrial Regional. O encontro será realizado das 10h às 12h, no Sebrae Ponta Grossa, e reunirá secretários responsáveis pelas áreas de Indústria e Comércio dos municípios dos Campos Gerais. Prefeitos e prefeitas também são convidados a participar.

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A iniciativa terá como foco a troca de experiências, apresentação de dados e discussão de estratégias para fortalecer o desenvolvimento industrial regional. Durante o encontro, os representantes municipais deverão abordar as vocações econômicas de cada município, demandas comuns e oportunidades de atuação conjunta, além de possíveis parcerias voltadas à atração de investimentos e geração de oportunidades.

Segundo o presidente da AMCG e prefeito de Sengés, Gerson Nunes, a integração entre os municípios é importante para ampliar as potencialidades regionais e buscar soluções para desafios compartilhados. A programação também prevê a construção coletiva de prioridades e ações para os anos de 2027 e 2028.

O evento começa às 10h com a abertura e contextualização da proposta do Programa de Desenvolvimento da Indústria. Na sequência, das 10h20 às 11h, Marcelo Antonio Percicotti, da Fiep, apresenta um panorama do cenário industrial e oportunidades para a região, com dados da Fiep e do Município em Números.

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Das 11h às 11h45, o Sebrae conduz a dinâmica Círculo de Líderes, com grupos formados por municípios próximos para definição de prioridades e ações. Entre 11h45 e 11h55, serão compartilhadas as principais propostas levantadas pelos participantes. O encerramento, das 11h55 às 12h, será destinado aos encaminhamentos e próximos passos.

O encontro será realizado na Rua Lauro Cunha Fortes, 450, em Ponta Grossa. As inscrições estão disponíveis pela plataforma digital do Sistema Fiep.

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