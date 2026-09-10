Homem de 119 anos busca título de pessoa mais velha do mundo no Livro dos Recordes

José Flores, um homem de 119 anos, pode estar prestes a entrar para a história como o homem mais velho do mundo. Ele passa os dias em uma modesta casa de madeira em Sardinal, na Costa Rica, entre cochilos, refeições preparadas pela neta e fazendo braço de ferro com ela.
De acordo com documentos apresentados pela família, Flores nasceu em 11 de julho de 1907. Se a data for validada por organizações internacionais, ele teria ultrapassado a idade dos atuais recordistas de longevidade.
O processo de verificação ainda está em andamento, enquanto especialistas analisam documentos históricos que podem comprovar o nascimento e diferentes períodos da vida do costarriquenho.
Flores vive em Sardinal, na Península de Nicoya, uma das cinco regiões do mundo conhecidas como Zonas Azuis, locais associados a uma concentração elevada de pessoas que chegam aos 100 anos ou mais.
Na região, moradores e pesquisadores apontam diferentes fatores que podem contribuir para a longevidade. Entre eles estão a alimentação baseada em milho e feijão, o trabalho físico, os vínculos familiares e comunitários e o consumo de água rica em cálcio e magnésio.
Para Jorge Vindas, fundador da Associação da Zona Azul da Península de Nicoya, os relacionamentos sociais estão entre os principais fatores associados à longevidade dos moradores.
“A família e os relacionamentos sociais são o fator número um, juntamente com a espiritualidade e a forte fé dessas pessoas, que são muito ativas fisicamente”, destacou Vindas.
Homem de 119 anos acredita que a família é determinante para sua longevidade
Segundo a neta e cuidadora, Hellen Flores, José passou grande parte da vida trabalhando no campo. Atualmente, leva uma rotina mais tranquila em casa.
De vez em quando, ele relembra histórias, conta piadas e conversa com familiares. Flores também afirma à neta que um dos segredos de sua longa vida é a família.
“Sem amor, sem carinho, sem cuidado, ele não estaria mais aqui”, afirmou Hellen.
Flores teve oito filhos. Atualmente, a família reúne 23 netos, 25 bisnetos e uma tataraneta.
A família e pesquisadores locais reuniram diferentes documentos para tentar comprovar a idade de Flores.
Segundo Jorge Vindas, o conjunto inclui certidão de nascimento, certidão de batismo e registros de diferentes momentos da vida, inclusive documentos relacionados ao período em que ele já era pai.
“Temos um grande número de documentos, desde a certidão de nascimento e a certidão de batismo até documentos de fases posteriores da vida”, afirmou Vindas.
O material ainda precisa passar por uma análise e validação internacional. Entre as organizações envolvidas no processo está o Guinness World Records.
Enquanto a documentação é examinada, Flores continua vivendo com a família em Sardinal.
Para Hellen Flores, neta de José, uma eventual confirmação da idade teria significado não apenas para a família, mas também para a Costa Rica.
“Seria um motivo de orgulho, tanto para a família quanto para o país”, disse.
A pessoa mais velha do mundo reconhecida atualmente é Ethel Caterham, do Reino Unido. Nascida em 21 de agosto de 1909, em Hampshire, Inglaterra, ela completou 117 anos em 2026.
Caterham assumiu o posto após a morte da freira brasileira Inah Canabarro Lucas, em abril de 2025.
Caso a documentação de José Flores seja validada e confirme o nascimento em 1907, ele teria uma idade superior à de Caterham e poderia estabelecer um novo marco de longevidade.
Por enquanto, contudo, a idade de 119 anos permanece sob verificação.
Fonte original Portal Banda B.