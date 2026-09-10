Homem de 119 anos busca título de pessoa mais velha do mundo no Livro dos Recordes

Costarriquenho vive na Península de Nicoya, uma das regiões conhecidas pela alta concentração de pessoas centenárias. Foto: Álvaro Murillo/El País

José Flores, um homem de 119 anos, pode estar prestes a entrar para a história como o homem mais velho do mundo. Ele passa os dias em uma modesta casa de madeira em Sardinal, na Costa Rica, entre cochilos, refeições preparadas pela neta e fazendo braço de ferro com ela.

De acordo com documentos apresentados pela família, Flores nasceu em 11 de julho de 1907. Se a data for validada por organizações internacionais, ele teria ultrapassado a idade dos atuais recordistas de longevidade.

O processo de verificação ainda está em andamento, enquanto especialistas analisam documentos históricos que podem comprovar o nascimento e diferentes períodos da vida do costarriquenho.

Homem de 119 anos vive em uma das Zonas Azuis, localizada na Costa Rica

Flores vive em Sardinal, na Península de Nicoya, uma das cinco regiões do mundo conhecidas como Zonas Azuis, locais associados a uma concentração elevada de pessoas que chegam aos 100 anos ou mais.

Na região, moradores e pesquisadores apontam diferentes fatores que podem contribuir para a longevidade. Entre eles estão a alimentação baseada em milho e feijão, o trabalho físico, os vínculos familiares e comunitários e o consumo de água rica em cálcio e magnésio.

Para Jorge Vindas, fundador da Associação da Zona Azul da Península de Nicoya, os relacionamentos sociais estão entre os principais fatores associados à longevidade dos moradores.

“A família e os relacionamentos sociais são o fator número um, juntamente com a espiritualidade e a forte fé dessas pessoas, que são muito ativas fisicamente”, destacou Vindas.

Homem de 119 anos acredita que a família é determinante para sua longevidade

Segundo a neta e cuidadora, Hellen Flores, José passou grande parte da vida trabalhando no campo. Atualmente, leva uma rotina mais tranquila em casa.

De vez em quando, ele relembra histórias, conta piadas e conversa com familiares. Flores também afirma à neta que um dos segredos de sua longa vida é a família.

“Sem amor, sem carinho, sem cuidado, ele não estaria mais aqui”, afirmou Hellen.

Flores teve oito filhos. Atualmente, a família reúne 23 netos, 25 bisnetos e uma tataraneta.

Documentos podem comprovar idade de 119 anos

A família e pesquisadores locais reuniram diferentes documentos para tentar comprovar a idade de Flores.

Segundo Jorge Vindas, o conjunto inclui certidão de nascimento, certidão de batismo e registros de diferentes momentos da vida, inclusive documentos relacionados ao período em que ele já era pai.

“Temos um grande número de documentos, desde a certidão de nascimento e a certidão de batismo até documentos de fases posteriores da vida”, afirmou Vindas.

O material ainda precisa passar por uma análise e validação internacional. Entre as organizações envolvidas no processo está o Guinness World Records.

Enquanto a documentação é examinada, Flores continua vivendo com a família em Sardinal.

Para Hellen Flores, neta de José, uma eventual confirmação da idade teria significado não apenas para a família, mas também para a Costa Rica.

“Seria um motivo de orgulho, tanto para a família quanto para o país”, disse.

Quem é a pessoa mais velha do mundo atualmente?

A pessoa mais velha do mundo reconhecida atualmente é Ethel Caterham, do Reino Unido. Nascida em 21 de agosto de 1909, em Hampshire, Inglaterra, ela completou 117 anos em 2026.

Caterham assumiu o posto após a morte da freira brasileira Inah Canabarro Lucas, em abril de 2025.

Caso a documentação de José Flores seja validada e confirme o nascimento em 1907, ele teria uma idade superior à de Caterham e poderia estabelecer um novo marco de longevidade.

Por enquanto, contudo, a idade de 119 anos permanece sob verificação.

Fonte original Portal Banda B.