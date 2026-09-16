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Homem é preso na Paraíba após tentar fugir vestido de mulher e diz ter matado 80 pessoas

Jorlan deixou o sistema prisional em maio de 2026. Desde então, passou a ser investigado por uma sequência de homicídios registrados no litoral norte da Paraíba

Por: DAVI MARTINS Fonte: LEO DIAS
16/09/2026 às 17h19
Homem é preso na Paraíba após tentar fugir vestido de mulher e diz ter matado 80 pessoas
Foto: Reprodução/Portal Leo Dias

Um homem identificado como Jorlan Lopes da Silva, de 33 anos, foi preso no domingo (13/9), em Mulungu, no litoral norte da Paraíba, após tentar escapar das autoridades usando vestido e peruca. No momento da fuga, ele carregava uma criança no colo. Segundo a Polícia Civil, a menina não era filha nem parente do suspeito.

Durante o interrogatório, Jorlan afirmou aos investigadores ter matado cerca de 80 pessoas ao longo da vida. A declaração, porém, ainda não foi confirmada pela polícia. De acordo com o delegado Douglas Garcia, responsável pelo caso, até o momento há elementos que relacionam o homem a 16 homicídios cometidos em um período de aproximadamente três meses, principalmente na região do Vale do Mamanguape.

Suspeito estava sendo procurado havia dois dias

Jorlan era alvo de buscas por suspeita de envolvimento em homicídios e outros crimes na região. A procura pelo homem durou cerca de dois dias até que ele fosse localizado durante uma operação conjunta das forças de segurança.

Após a prisão, o suspeito foi submetido a uma audiência de custódia, e a detenção foi convertida em prisão preventiva.

Agora, a Polícia Civil investiga o relato apresentado durante o interrogatório e tenta identificar possíveis vítimas que possam estar relacionadas à declaração. Até o momento, não há confirmação oficial de que Jorlan seja responsável pelas 80 mortes mencionadas por ele.

Homem diz que matou pela primeira vez aos 13 anos

Ainda durante o depoimento, Jorlan teria contado aos investigadores que cometeu o primeiro homicídio quando tinha 13 anos. O histórico criminal do suspeito também está sendo levantado pela polícia. Segundo as informações apuradas no caso, ele teria permanecido entre cinco e seis anos preso ao longo da vida.

Jorlan deixou o sistema prisional em maio de 2026. Desde então, passou a ser investigado por uma sequência de homicídios registrados no litoral norte da Paraíba.

Entre os casos está a morte de dois comerciantes, ocorrida em 1º de agosto, em Rio Tinto. Conforme a Polícia Civil, Jorlan teria participado do duplo homicídio com outros quatro homens.

A polícia também apura a possível ligação do suspeito com a morte de uma jovem. O corpo teria sido localizado depois que Jorlan indicou aos investigadores o ponto onde a vítima estaria enterrada.

As investigações continuam para esclarecer a participação do homem nos crimes e verificar quais informações apresentadas por ele durante o depoimento podem ser comprovadas.

Fonte original Portal Leo Dias.

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