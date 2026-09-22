Cantor Rick da dupla com Renner morre vítima de acidente com helicóptero

Redação - Folha Extra

SANTA CATARINA - O cantor Rick, da dupla sertaneja Rick & Renner, morreu aos 59 anos após a queda de um helicóptero na Serra Catarinense. A morte foi confirmada nesta terça-feira (22) pelo Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina (CBMSC), após as equipes localizarem os destroços da aeronave.

De acordo com os bombeiros, cinco pessoas estavam no helicóptero e todas morreram. Os destroços foram encontrados por volta do meio-dia desta terça-feira, durante a operação de buscas realizada na região de Urubici, na Serra de Santa Catarina.

A aeronave havia decolado de Porto Belo, no Litoral Norte catarinense, com destino a São Joaquim, quando perdeu comunicação na tarde de segunda-feira (21). Entre os ocupantes estavam Rick, o empresário Bruno Avelar, um videomaker e os responsáveis pela condução da aeronave.

As buscas começaram ainda na segunda-feira e continuaram durante a madrugada e a manhã de terça-feira. As equipes enfrentaram dificuldades provocadas pelo mau tempo, pela chuva e pelo acesso ao terreno de mata na região serrana. Bombeiros, cães de busca, drones e aeronaves da Força Aérea Brasileira (FAB) participaram da operação.

Após a localização dos destroços, o Corpo de Bombeiros informou que seriam iniciados os trabalhos para retirada das vítimas. Os corpos deverão passar por procedimentos da Polícia Científica, enquanto as autoridades responsáveis conduzem a investigação para esclarecer as circunstâncias do acidente.

Carreira

Rick, nome artístico de Geraldo Antônio de Carvalho, nasceu em 5 de dezembro de 1966 e construiu uma carreira de décadas na música sertaneja.

A parceria com Renner começou em 1986. A dupla alcançou projeção nacional a partir da década de 1990 e se tornou conhecida por músicas como “Ela é Demais”, além de trabalhos que marcaram a trajetória do sertanejo brasileiro.

Rick também atuou como compositor e teve músicas gravadas por outros artistas do gênero.

A dupla Rick & Renner passou por períodos de separação ao longo da carreira, mas retomou as atividades em 2018. Antes do acidente, os dois continuavam realizando apresentações pelo país. O último show registrado ocorreu no sábado (19), em Sorriso, no Mato Grosso.

Rick deixa a esposa, Geralda, e dois filhos, Mônica e Vitor Henrique.

Acidente

A investigação deverá apontar as causas da queda do helicóptero. Até o momento, as autoridades não divulgaram uma conclusão sobre o que provocou o acidente.

A ocorrência mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros, da FAB e da Polícia Científica de Santa Catarina.