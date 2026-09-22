Cafeicultor tem até 30 de setembro para se inscrever no Concurso Café Qualidade Paraná

As inscrições para as duas iniciativas promovidas pelo Sistema FAEP encerram no dia 30 de setembro. Foto: Senar

DA REDAÇÃO/SENAR - FOLHA EXTRA

O prazo para os produtores paranaenses de café garantirem participação na 24ª edição do Concurso Café Qualidade Paraná e na 2ª Rodada de Negócios está terminando. As inscrições para as duas iniciativas promovidas pelo Sistema FAEP encerram no dia 30 de setembro.

“O concurso já é uma referência para o setor no Paraná, pois reconhece o potencial dos cafés especiais locais. Além disso, a Rodada de Negócios vem justamente para dar sequência a esse reconhecimento, conectando quem produz café de qualidade e precisa encontrar novos mercados a quem tem interesse em comprar”, afirma o presidente do Sistema FAEP, Ágide Eduardo Meneguette.

As duas ações são promovidas pela Câmara Setorial do Café do Paraná, que reúne Sistema FAEP, Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná (IDR-Paraná) e Secretaria Estadual da Agricultura e do Abastecimento (Seab), entre outras entidades do setor. A revelação dos vencedores e a rodada de negócios vão ocorrer no mesmo dia: 17 de novembro, no Museu Oscar Niemeyer, em Curitiba.

Como participar

A inscrição no concurso é gratuita e feita diretamente nas Unidades do IDR-Paraná no município do produtor. Podem participar proprietários, meeiros, arrendatários ou parceiros com atividade cafeeira comprovada no Paraná, nas categorias Café Natural e Café Cereja Descascado ou Despolpado. Cada produtor disponibiliza um lote, de uma saca de 60 quilos, de café 100% arábica.

O concurso vem em ritmo de crescimento: a edição passada somou 130 inscrições, recorde da premiação. A organização projeta superar essa marca em 2026.

Confira aqui outras regras para a participação (https://bit.ly/3VtkSoJ).

Novos mercados

Para a 2ª Rodada de Negócios, as inscrições também seguem até 30 de setembro, pelo site do Sistema FAEP (https://bit.ly/4ybqFhi) . A dinâmica é diferente do concurso: produtores selecionados participam de sessões de degustação (cupping) com compradores e, na sequência, negociam livremente preço, volume e condições de entrega, sem intermediação da organização.

As vagas para produtores são limitadas a 30 participantes na rodada, com até cinco lotes suplentes, e exigem pontuação mínima de 82 pontos na avaliação sensorial, volume entre 30 e 60 quilos e qualidade equivalente à do concurso. Compradores e torrefações não têm limite de participação e podem se inscrever até o dia do evento (17 de novembro de 2026).