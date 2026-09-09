Ex-empresário de Ludmilla nos EUA é acusado de assédio sexual por funcionária

O ex-empresário de Ludmilla e atual do cantor Maluma, César Figueiredo, está sendo acusado de assédio sexual por uma ex-funcionária. Segundo boletim de ocorrência emitido em maio deste ano ao qual o portal LeoDias teve acesso com exclusividade, a analista de marketing digital, que não terá a identidade revelada, afirma que o empresário teria feito investidas de cunho íntimo e mantido contato físico sem seu consentimento durante uma reunião profissional.

De acordo com o relato registrado pela vítima, ela havia solicitado uma reunião com César, que era seu chefe na época, para tratar de questões profissionais, entre elas um aumento salarial prometido pelo empresário. No entanto, ele teria insistido para que o encontro acontecesse em seu quarto de hotel.

Ainda segundo o Boletim de Ocorrência, durante a reunião, César teria tentado se aproximar fisicamente da funcionária, apesar de ela ter deixado claro que não queria qualquer contato de cunho íntimo. A mulher afirma que ele teria passado a mão em suas pernas, colocado os braços sobre seus ombros e alisado sua barriga sem sua autorização.

A analista relata também que o empresário teria insistido para que ela permanecesse no quarto, demonstrando, segundo sua interpretação, a intenção de prolongar a aproximação. Diante das investidas, ela afirma ter recusado o contato e deixado o local assustada, constrangida e desconfortável.

No documento, a ex-funcionária conta ainda que, durante o episódio, a esposa de César teria ligado para ele. Segundo o relato, ao atender a ligação, o empresário teria afirmado que estava sozinho no hotel e deitado assistindo televisão.

Atualmente, a analista de marketing trabalha para Ludmilla como gerente de conteúdo. Conforme relatado no registro, ao tomar conhecimento do episódio, a cantora teria apoiado a decisão da funcionária de denunciar o caso e também teria concordado em ser incluída no processo como testemunha. Na época do suposto assédio, em junho de 2023, César era responsável pela gestão internacional da carreira da artista.

Em depoimento à Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (DEAM), a funcionária afirmou que a reunião tinha como objetivo discutir um aumento salarial que, segundo ela, havia sido previamente prometido por César. Durante o encontro, mesmo após as negativas às investidas, ele teria a abraçado e dado um beijo “demorado” em seu pescoço.

A mulher informou ainda que a equipe estava hospedada no hotel, em Salvador, por conta de um show da turnê NumaNice, de Ludmilla.

Procurados pelo portal LeoDias, a vítima e o advogado de Ludmilla confirmaram a existência da acusação, mas informaram que não irão se manifestar sobre o caso em razão do sigilo judicial. Em nota, declararam: “Não irei negar a informação, mas tendo em vista o caráter sigiloso da referida investigação, não iremos nos manifestar neste momento, sem prejuízo de uma nova análise caso o sigilo das investigações venha a ser levantado”, disseram.

A reportagem também procurou César Figueiredo e a WME Agency, empresa pela qual ele atua. Os advogados do empresário negam as acusações e afirmaram que ele já prestou depoimento e “apresentou as informações que lhe foram solicitadas e vem colaborando integralmente com as autoridades competentes para o esclarecimento de tudo o que for necessário. Há elementos relevantes que contradizem e contextualizam de maneira substancial as alegações apresentadas”.

Importante destacar que César Figueiredo não foi condenado pelo suposto crime. A acusação partiu da ex-funcionária, que registrou a denúncia e prestou depoimento às autoridades. O caso segue sob investigação e tramita na Justiça, portanto, até o momento, não há decisão judicial definitiva que reconheça a prática do crime.

Leia a nota de César Figueiredo completa:

Recebemos com absoluta perplexidade o teor das alegações apresentadas, referentes a um suposto episódio que teria ocorrido há mais de três anos e que somente agora foi levado ao conhecimento das autoridades.

Inicialmente, é importante corrigir uma informação objetiva divulgada na matéria: a pessoa mencionada jamais foi funcionária de nosso cliente. Ela manteve vínculo profissional com a artista em questão, não com nosso cliente, de modo que é incorreto apresentá-la como sua “ex-funcionária”.

Nosso cliente já prestou depoimento, apresentou as informações que lhe foram solicitadas e vem colaborando integralmente com as autoridades competentes para o esclarecimento de tudo o que for necessário. Há elementos relevantes que contradizem e contextualizam de maneira substancial as alegações apresentadas.

A narrativa constante do registro é expressamente contestada pela defesa, por apresentar contradições e não corresponder à realidade dos fatos. Apesar disso, por se tratar de procedimento sigiloso, não é possível divulgar, neste momento, maiores detalhes a respeito do caso.

Permanecemos confiantes de que uma apuração criteriosa demonstrará a inconsistência das alegações e permitirá o completo esclarecimento da situação.

Em respeito ao sigilo do procedimento, estas são as únicas informações que podem ser prestadas neste momento.

Ludmilla x César Figueiredo

Em março deste ano, Ludmilla venceu uma disputa judicial nos Estados Unidos contra a empresa Central Sonora USA LLC, ligada ao ex-empresário César Figueiredo. O julgamento ocorreu em Miami e terminou com uma decisão unânime do júri favorável à cantora, que acompanhou o processo de perto durante sua passagem pela cidade.

A ação foi movida após a empresa alegar que teria direito a receber comissões e participações referentes a contratos firmados por Ludmilla. Conforme os documentos apresentados no processo, porém, não teria havido prestação de serviços no período questionado. O argumento da empresa acabou rejeitado pelos jurados.