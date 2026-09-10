Candidato à presidência, Ronaldo Caiado é internado em São Paulo

Ronaldo Caiado, candidato à Presidência do Republica pelo Partido Social Democrático (PSD), foi internado na manhã desta quinta-feira (10/9), no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo. O político teve a agenda de compromissos do dia cancelados.

Em nota enviada a imprensa, foi informado que o candidato foi internado para receber medicação intravenosa, com o objetivo de acelerar a recuperação, após ser diagnosticado com uma faringite aguda. Dessa forma, ele pode retomar o mais breve possível os compromissos da agenda de campanha.

Nesta quinta-feira (10/9), segundo a assessoria, Caiado teria uma visita às 10h ao Centro de Inteligência, Comunicação e Monitoramento da Guarda Civil Municipal (CICOM), em Vinhedo, no interior de São Paulo, que já havia sido cancelada. Durante a noite, participaria, às 19h, da Sabatina Inteligência LTDA, em São Paulo. O compromisso também foi cancelado.

Fonte original Portal Leo Dias.