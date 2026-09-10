Publicidade

Candidato à presidência, Ronaldo Caiado é internado em São Paulo

Ronaldo Caiado, do PSD, precisou ser internado para receber medicação intravenosa; compromissos do dia foram cancelados

Por: DAVI MARTINS Fonte: LEO DIAS
10/09/2026 às 17h57
Candidato à presidência, Ronaldo Caiado é internado em São Paulo
Ronaldo Caiado, do PSD (Crédito: Walter Folador - Governo de Goiás)

Ronaldo Caiado, candidato à Presidência do Republica pelo Partido Social Democrático (PSD), foi internado na manhã desta quinta-feira (10/9), no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo. O político teve a agenda de compromissos do dia cancelados.

Em nota enviada a imprensa, foi informado que o candidato foi internado para receber medicação intravenosa, com o objetivo de acelerar a recuperação, após ser diagnosticado com uma faringite aguda. Dessa forma, ele pode retomar o mais breve possível os compromissos da agenda de campanha.

Nesta quinta-feira (10/9), segundo a assessoria, Caiado teria uma visita às 10h ao Centro de Inteligência, Comunicação e Monitoramento da Guarda Civil Municipal (CICOM), em Vinhedo, no interior de São Paulo, que já havia sido cancelada. Durante a noite, participaria, às 19h, da Sabatina Inteligência LTDA, em São Paulo. O compromisso também foi cancelado.

Fonte original Portal Leo Dias.

Costarriquenho vive na Península de Nicoya, uma das regiões conhecidas pela alta concentração de pessoas centenárias. Foto: Álvaro Murillo/El País
MAIS VELHO DO MUNDO? Há 5 dias

Homem de 119 anos busca título de pessoa mais velha do mundo no Livro dos Recordes

Se a documentação for validada, Flores poderá superar a atual pessoa mais velha reconhecida oficialmente

Ludmilla e César Figueiredo (Foto: Reprodução)
NA JUSTIÇA Há 6 dias

Ex-empresário de Ludmilla nos EUA é acusado de assédio sexual por funcionária

A suposta vítima, que atualmente trabalha para Ludmilla, afirmou em depoimento que realizou a denúncia após o apoio da cantora

 Ancelotti na coletiva. Foto: Reprodução/CBF
SELEÇÃO CONVOCADA Há 6 dias

Ancelotti abre espaço para nova geração e surpreende com novidades na Seleção. Confira!

Primeira convocação pós-Copa tem estreantes como Otávio e Pedro Morisco e marca início do ciclo rumo a 2030

 Streamer Adalton Rodrigues, conhecido como Lodk, mostra dedo amputado após tentar invadir Rock In Rio (Foto: Reprodução)
DEU RUIM Há 1 semana

Streamer tem dedo amputado ao tentar invadir Rock in Rio

Após o procedimento médico, Lodk publicou um vídeo nas redes sociais mostrando o curativo e contando aos seguidores o que havia acontecido

 Mavie, de 2 anos, e a mãe, Bruna Biancardi, distribuíram lanches nas ruas de Santos. Foto: reprodução/ redes sociais
VIRALIZOU Há 2 semanas

Filha de Neymar prepara lanches para pessoas carentes e distribui sanduíches nas ruas de Santos

Bruna Biancardi refletiu sobre o significado de gestos simples de solidariedade

Publicidade
Últimas notícias
INVESTIGAÇÃO Há 9 horas

Polícia identifica segundo adolescente envolvido em homicídio no Norte Pioneiro
CLIMA E TEMPO Há 10 horas

Chuva dá trégua, mas volta no fim de semana e pode ganhar força na região
OBRAS NAS RODOVIAS Há 10 horas

Rodovias sob concessão da EPR Litoral Pioneiro recebem obras de recuperação do pavimento
PROGRAMAÇÃO 75 ANOS Há 11 horas

Castrolanda celebra 75 anos com Dia da Família aberto à comunidade
DESTAQUES DO BRASIL Há 12 horas

Atletas de Wenceslau Braz conquistam três medalhas no Brasileiro de Karatê

Publicidade
Blogs e colunas
GIRO PARANÁ - ADI-PR
GIRO PARANÁ - ADI-PR 15 de setembro – Coluna da ADI pelo Paraná
FLÁVIO MELLO
FLÁVIO MELLO Gabi Caroline: quando a resistência vira música
Oliveira Junior
Oliveira Junior Candidatos Nutella: querem o voto, mas fogem do debate
Publicidade
Publicidade
Publicidade
Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Folha Extra - Todos os direitos reservados