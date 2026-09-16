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Novo ciclone se aproxima e Paraná entra em alerta para chuva forte no fim de semana

Instabilidade começa a aumentar na sexta-feira (18) e ganha força no sábado, com previsão de volumes elevados; chuva deve continuar no domingo

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO
16/09/2026 às 13h20 Atualizada em 16/09/2026 às 13h26
Novo ciclone se aproxima e Paraná entra em alerta para chuva forte no fim de semana
Imagem Ilustrativa. Foto: Pixabay

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

O Paraná deve enfrentar uma nova mudança no tempo nos próximos dias com o avanço de áreas de instabilidade e a evolução de um sistema de baixa pressão sobre a Região Sul. Segundo a Climatempo, a chuva retorna ao estado a partir de sexta-feira (18) e ganha força durante o fim de semana, período que exigirá maior atenção principalmente nas regiões Centro-Sul e Sudoeste. A formação de um novo ciclone coloca o estado em alerta.

A mudança começa a ser percebida já na sexta-feira, quando áreas de instabilidade voltam a avançar pelo Paraná. As primeiras chuvas devem atingir principalmente o Oeste e o Sudoeste do estado.

Neste primeiro momento, a previsão aponta volumes relativamente baixos na maior parte das áreas. A situação, porém, marca o início de uma mudança mais significativa nas condições atmosféricas, que deverá se intensificar nas horas seguintes.

Sábado será o principal período de atenção

O cenário fica mais preocupante no sábado (19). Conforme a Climatempo, a aproximação de um cavado — região alongada de baixa pressão que contribui para a formação e organização de áreas de instabilidade — deverá favorecer chuvas mais abrangentes e volumosas, e a formação de um novo ciclone.

A previsão indica acumulados elevados em diferentes áreas, principalmente no Centro-Sul e Sudoeste do Paraná. A Climatempo aponta o sábado como o principal período de atenção para chuva no estado dentro da previsão atual.

Além do cavado, a evolução de um sistema de baixa pressão sobre a Região Sul deverá contribuir para manter a atmosfera instável durante o fim de semana.

Ciclone mantém instabilidade no domingo

No domingo (20), a tendência é de continuidade da chuva no Paraná. A evolução do sistema de baixa pressão, associada ao cavado que avança pela Região Sul, deverá manter as condições favoráveis à formação de áreas carregadas.

O Centro-Sul e o Sudoeste continuam sendo apontados como as regiões que merecem maior atenção, diante da possibilidade de novos acumulados após a chuva prevista para sábado.

Com a sequência de instabilidades, o fim de semana deverá representar uma quebra no período de tempo mais estável observado anteriormente no estado.

A previsão ainda poderá sofrer ajustes conforme o sistema de baixa pressão evolui e se organiza sobre a Região Sul. Por isso, a orientação é acompanhar as atualizações meteorológicas e eventuais avisos oficiais emitidos pelos órgãos responsáveis.

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