Trabalhador é soterrado após desmoronamento em obra na BR153

Redação - Folha Extra

SANTO ANTÔNIO DA PLATINA - Um homem ficou ferido após ser parcialmente soterrado enquanto trabalhava em uma obra na rodovia BR153. A situação foi registrada nesta quarta-feira (09) em Santo Antônio da Platina, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações apuradas pelo portal Tá no Site, a equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada para prestar atendimento a um acidente de trabalho em obras que estão sendo realizadas na rodovia BR153 onde um homem havia sido soterrado. Diante do chamado, as equipes foram ao endereço informado para averiguar a situação.

No local, foi constatado que o homem trabalhava em uma valeta quando houve um desmoronamento e a vítima ficou parcialmente soterrada. As equipes de socorro realizaram os procedimentos para retirar o trabalhador do buraco. Ele foi socorrido e encaminhado ao Pronto Socorro com ferimentos no ombro e membros inferiores.