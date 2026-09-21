Homem condenado por abusar da sobrinha enquanto ela dormia é preso no Norte Pioneiro

Redação - Folha Extra

JOAQUIM TÁVORA - A equipe da Polícia Civil de Joaquim Távora, no Norte Pioneiro, realizou a prisão de um homem condenado por estuprar a própria sobrinha enquanto a vítima dormia. A prisão aconteceu na zona rural do município no início da tarde do último sábado (19).

De acordo com as informações divulgadas pelo portal NP Diário, o crime aconteceu no ano de 2019 na cidade de Curitiba. Na época, o suspeito foi acusado de estuprar a sobrinha, uma jovem de 19 anos, enquanto a vítima dormia. Após as investigações, o homem foi condenado a Justiça a uma pena de 17 anos e 20 dias de prisão em regime fechado.

Apesar disso, o suspeito seguia foragido. Após investigações, a equipe da Polícia Civil conseguiu levantar o paradeiro do homem que foi localizado escondido na zona rural de Joaquim Távora, sendo cumprido o mandado de prisão.

Frente aos fatos, ele foi entregue ao Departamento Penitenciário onde fica a disposição da Justiça para o cumprimento da pena.