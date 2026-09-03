Vítima de grave acidente em Arapoti é identificada

Apurações da Folha apontam que motorista que morreu na colisão é Leomar da Silva Gomes, conhecido pelo apelido de “Japonês”; acidente aconteceu na PR-092

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO
03/09/2026 às 15h23
Vítima de grave acidente em Arapoti é identificada
Apurações da Folha apontam que a vítima é Leomar da Silva Gomes, conhecido pelo apelido de “Japonês”. Foto: Divulgação

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

ARAPOTI - Foi identificado o motorista que morreu no grave acidente envolvendo um carro e uma carreta na PR-092, em Arapoti, na tarde desta quinta-feira (3). Apurações da Folha apontam que a vítima é Leomar da Silva Gomes, conhecido pelo apelido de “Japonês”.

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O acidente aconteceu por volta das 12h, no trecho da PR-092 entre Arapoti e Wenceslau Braz. A ocorrência mobilizou equipes de emergência e, devido à gravidade da colisão, a rodovia precisou ser completamente interditada nos dois sentidos durante o atendimento. Leomar não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local do acidente.

Morador do bairro Km 44, Leomar era bastante conhecido na comunidade e também no Distrito de Calógeras. A notícia de sua morte provocou grande comoção entre familiares, amigos e moradores das duas localidades.

Leomar deixa a esposa, um enteado e um filho de apenas seis anos de idade.

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Conhecido carinhosamente como Japonês, ele teve a identidade confirmada durante as apurações realizadas pela Folha após as primeiras informações sobre a morte no acidente.

Imagens encaminhadas à reportagem mostram a dimensão da ocorrência. O veículo conduzido por Leomar ficou completamente destruído após o impacto, apresentando danos severos principalmente na parte dianteira.

Equipes da concessionária EPR Litoral Pioneiro foram mobilizadas para realizar o atendimento da ocorrência, além dos trabalhos de sinalização e controle do tráfego na PR-092.

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A interdição nos dois sentidos foi necessária para garantir a segurança durante a atuação das equipes no local.

Até o momento, não foram divulgados detalhes oficiais sobre a dinâmica da colisão entre o carro e a carreta. As circunstâncias que levaram ao acidente também deverão ser apuradas.

A Folha segue acompanhando o caso e novas informações serão acrescentadas à matéria conforme forem confirmadas pelas autoridades.

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