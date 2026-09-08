Morte de professora Maria Caxambu causa comoção em Arapoti

Professora e ex-diretora, Maria Caxambu dedicou décadas à educação e ao desenvolvimento de Arapoti, deixando uma trajetória marcada pela atuação na comunidade escolar e no Jardim Aratinga

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação
08/09/2026 às 14h48
Morte de professora Maria Caxambu causa comoção em Arapoti
Foto: Reprodução/Redes Sociais.

Redação - Folha Extra

ARAPOTI - A morte da professora Maria Aparecida Fernandes Caxambu, conhecida em Arapoti como Maria Caxambu ou Dona Cida, causou comoção entre moradores e integrantes da comunidade escolar do município. O falecimento foi lamentado pela Prefeitura de Arapoti nesta segunda-feira (7), por meio de uma nota que destacou a trajetória da educadora e sua contribuição para a educação local.

Maria Caxambu dedicou décadas ao ensino e ocupou funções de professora e diretora do Colégio Estadual Coronel Costa Neto. Em 2018, recebeu da Câmara Municipal de Arapoti o título de Cidadã Benemérita, em reconhecimento à sua atuação no município.

Nascida na Fábrica de Papel, Maria Aparecida cursou as primeiras séries no Grupo Escolar Coronel Costa Neto. Em 1966, interrompeu os estudos para se casar. Três anos depois, ficou viúva após a morte do primeiro marido, Sebastião Xavier Caxambu, em um acidente de trabalho, e passou a trabalhar como empregada doméstica para sustentar os dois filhos.

Com apoio da diretora Elza Carneiro Ulrich, retomou os estudos em 1970. Em 1973, iniciou o curso de Magistério e, paralelamente, cursou Técnico em Contabilidade. Concluiu o Magistério em 1975 e Contabilidade no ano seguinte.

Em 1980, começou a atuar como professora no Grupo Escolar Coronel Costa Neto. No ano seguinte, iniciou Pedagogia em Itararé, concluindo o curso em 1984. Em 1985, passou a lecionar disciplinas na rede estadual. Posteriormente, cursou Letras, concluído em 1990, e passou a ministrar aulas de Língua Portuguesa, Inglês e Literatura.

A educadora também realizou especializações em Língua Portuguesa e Literatura, Psicopedagogia e Gestão, Orientação e Supervisão Escolar. Em 2004, cursou Teologia intensiva.

Além da atuação em sala de aula, Maria Caxambu teve participação na organização e desenvolvimento da comunidade. Em 1996, assumiu a direção da Escola Estadual Coronel Costa Neto, na Fábrica de Papel, e participou da mobilização que resultou na transferência da instituição para o Jardim Aratinga em 1999.

A escola passou a funcionar no novo endereço a partir de 2000. Maria também participou da criação da Associação de Moradores do Jardim Aratinga e atuou na busca por melhorias para o bairro, incluindo pavimentação, unidade de saúde, escola municipal, Centro de Educação Infantil e a construção da Capela Santa Rita de Cássia.

Maria Caxambu se aposentou da rede estadual em 2011 e da rede municipal de ensino em 2015. Mesmo após a aposentadoria, permaneceu atuante na Associação de Moradores do Jardim Aratinga, onde continuou acompanhando demandas e reivindicações da comunidade.

Em nota, a Prefeitura de Arapoti destacou a trajetória da professora e manifestou solidariedade aos familiares, amigos, comunidade escolar e moradores que foram impactados pela perda.

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